Veja como comprar ingressos online para Botafogo-PB x Flamengo, pela Copa do Brasil 2025

Apesar da reclamação com os preços dos ingressos para o duelo da Copa do Brasil 2025entre Botafogo-PB e Flamengo, marcado para o próximo dia 1º de maio, a procura segue intensa. Pensando nisso, o Jornal da Paraíba preparou um passo a passo de como adquirir o seu ingresso para o confronto entre o Alvinegro da Estrela Vermelha e o Rubro-Negro carioca.

Torcida do Flamengo em João Pessoa. (Foto: Matheus Aquino/ge)

Saiba como adquirir os ingressos para Botafogo-PB x Flamengo

Os ingressos online podem ser adquiridos no site futebolcard.com, acessando a plataforma nacional de venda de ingressos. O torcedor escolhe a partida, e a busca é simples, podendo ser feita pelo nome dos times, competição ou data do evento.

Ao selecionar o jogo, o torcedor terá uma imagem interativa do Estádio Almeidão, palco da partida em João Pessoa. Nesse mapa, o torcedor terá as opções das arquibancadas, cadeiras e Oeste Sombra, destinada ao torcedor do Botafogo-PB. Já o torcedor do Flamengo terá as opções Visitantes e Leste Sol.

Ao lado do mapa, os valores também estarão descritos. Ao clicar na opção escolhida, o torcedor seleciona a quantidade de ingressos desejada e clica na opção “comprar”. Será necessário fazer um login no site, caso não tenha conta na plataforma, o torcedor pode criar uma conta.

Para criar a conta, é necessário preencher os campos com o nome completo, número do CPF, endereço, telefone para contato, data de nascimento, e-mail e a escolha de uma senha. Feita a conta, o torcedor será direcionado para a página “Meus Pedidos”, onde confirma o valor e quantidade de ingressos.

Em seguida, clica na opção “comprar” e seleciona a forma de pagamento, que pode ser feita via cartão de crédito ou débito, Pix ou boleto. Concluída a compra, o site gera um QR Code que será enviado para o e-mail do torcedor, junto com outras informações. Esse QR Code deve ser apresentado na bilheteria do estádio no dia do jogo.

Mapa preço dos ingressos Botafogo-PB e Flamengo. (Foto: Reprodução/Futebol Card)

Os valores da inteira variam entre R$ 300 e R$ 500. O torcedor do Botafogo terá direito a uma carga de 60% dos ingressos para o jogo. O torcedor botafoguense que não for sócio do clube terá que desembolsar R$ 300 (inteira) ou R$ 150 (meia) para a Arquibancada Sombra, onde ficará a torcida.

O ingresso para os rubro-negros que quiserem ver o jogo no estádio custa R$ 400 (inteira) e R$ 200 (meia). Aos flamenguistas, foi reservada a Arquibancada Sol e uma carga de 40% dos ingressos. As Cadeiras Numeradas custam R$ 500 (inteira) e R$ 250 (meia).

*texto por Bruno Rafael

