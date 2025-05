João Pessoa mantém pontos móveis para vacinação durante o feriadão

A Prefeitura de João Pessoa garantirá ação preventiva por meio da vacinação nos três pontos móveis da Capital nesta quinta-feira (1º), feriado nacional em celebração ao Dia do Trabalhador. Os serviços também estarão atendendo a população na sexta-feira (2) e no sábado (3). Os pontos móveis disponibilizam todos os imunizantes contemplados no Calendário Nacional de Vacinação, para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Os pontos móveis estão localizados nos seguintes estabelecimentos: Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, e no Shopping Tambiá, no Centro da Capital.

“De forma estratégica, a Prefeitura vai manter o funcionamento dos pontos móveis com objetivo de garantir a prevenção para quem precisa atualizar a caderneta e, principalmente, para as pessoas elegíveis para se vacinar contra Influenza e Covid-19, que neste momento é para grupo prioritário e contra o HPV, que foi ampliada até o dia 17 de junho para pessoas que tenham até 19 anos”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Quem pode se vacinar – Os grupos definidos pelo Ministério da Saúde para a estratégia de vacinação contra a Influenza nas grandes regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste em 2025 são: crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes; idosos com 60 anos ou mais; puérperas; povos indígenas; quilombolas; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores do ensino básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das forças armadas; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores portuários; trabalhadores dos Correios; população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; e pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade.

Contra o HPV – Na rede municipal de Saúde, a vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV) é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e, até o dia 17 de junho, foi ampliada também para jovens entre 15 e 19 anos. Há também outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

Documentos necessários – Para vacinação é necessário levar, além do cartão de vacina, os documentos comprobatórios de cada grupo. Os profissionais que se enquadram na ampliação dos grupos prioritários deverão apresentar documento de identificação com foto e comprovante (declaração, carteira do conselho de classe ou contracheque) de vínculo com a empresa ou instituição onde atua. Já pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais deverão apresentar laudo médico.

Locais e horários para vacinação na quinta-feira (1), sexta-feira (2) e sábado (3):

Centro Municipal de Imunização

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h

Home Center Ferreira Costa

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Quinta-feira: 12h às 19h

Sexta-feira: 12h às 21h

Sábado: 8h às 16h

Shopping Sul

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Quinta-feira: 12h às 20h

Sexta-feira: 12h às 21h

Sábado: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: crianças menores de 6 anos e grupos prioritários;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Quinta-feira: 12h às 20h

Sexta-feira: 12h às 20h

Sábado: 8h às 16h

Vacinação Domiciliar

Para ter acesso à vacinação domiciliar, o cidadão deve fazer o agendamento pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A vacinação nas residências é destinada às pessoas acamadas (restritas ao leito).