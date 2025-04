ASSISTIR ABC x CSA Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (21/04), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre ABC x CSA é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (21/04) às 19h30 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Onde assistir a ABC x CSA ao vivo, escalações, horário e tudo sobre o jogo pela Série C 2025

Equipes ainda buscam a primeira vitória na Terceirona; veja todos os detalhes do duelo no Frasqueirão

ABC e CSA medem forças nesta segunda-feira (21), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Frasqueirão, em Natal, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. O confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva do canal Nosso Futebol, tanto na TV por assinatura quanto em plataformas de streaming e também pelo YouTube oficial da emissora.

Momento das equipes

O ABC chega pressionado. Após empatar na estreia da Série C com o São Bernardo por 1 a 1, fora de casa, o clube potiguar tenta se reerguer após o vice-campeonato estadual para o rival América-RN e a eliminação precoce na Copa do Brasil. Campeão da Série C em 2010, o Alvinegro aposta tudo na briga pelo acesso à Série B como forma de salvar a temporada.

Já o CSA também estreou com empate na Terceirona e busca seus primeiros três pontos na competição. Apesar disso, o momento azulino é animador: o time alagoano está perto de se classificar para as quartas de final da Copa do Nordeste e ainda tem pela frente o Grêmio, pela terceira fase da Copa do Brasil. Campeão da Série C em 2017, o CSA sonha com um novo título nacional.

Histórico recente

No confronto mais recente entre as equipes, em 2024, deu CSA: vitória por 2 a 0, também no Frasqueirão. Nos últimos cinco encontros, o time alagoano leva vantagem, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Prováveis escalações

ABC: Felipe Garcia; Lucas Mota, Windson, Bruno Bispo, Ian Carlo e Lucas Sampaio; Wellington Reis, Adeílson e Anderson Rosa; Mariotto e Wallyson.

Técnico: Evaristo Piza

CSA: Gabriel Felix; Felipe Albuquerque, Betão, Marcão e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola e Álvaro; Guilherme Cachoeira, Marcelinho e Igor Bahia.

Técnico: Higo Magalhães

Desfalques

ABC : Nenhum desfalque confirmado.

: Nenhum desfalque confirmado. CSA: Nenhum desfalque confirmado.

Arbitragem

Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Júnior

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Bruno César Chaves Vieira

Quarto árbitro: José Magno Teixeira do Nascimento

Ficha do jogo

Data : Segunda-feira, 21 de abril de 2025

: Segunda-feira, 21 de abril de 2025 Horário : 19h30 (de Brasília)

: 19h30 (de Brasília) Local : Estádio Frasqueirão – Natal (RN)

: Estádio Frasqueirão – Natal (RN) Transmissão: Nosso Futebol (TV, streaming e YouTube)

Conclusão

A Série C 2025 começa com confrontos promissores e cobertura completa do Nosso Futebol, sendo essencial para os fãs que desejam acompanhar de perto as batalhas pelo acesso à Série B. Com clubes tradicionais e emergentes, a competição deve ser uma das mais equilibradas dos últimos anos.

Como assistir à Série C em 2025?

Band (TV aberta): 2 jogos por rodada, sempre aos sábados

2 jogos por rodada, sempre aos sábados Nosso Futebol+ (pay-per-view): todos os jogos ao vivo

todos os jogos ao vivo YouTube do Nosso Futebol: 1 jogo gratuito por rodada

A Band aposta em uma estratégia de regionalização para impulsionar a audiência, selecionando confrontos com maior apelo nas principais praças do país. Um dos jogos exibidos semanalmente será voltado para o público nordestino — com foco em cidades como Recife (PE), casa do Náutico —, enquanto o outro jogo será direcionado ao interior de São Paulo, com destaque para clubes como Ponte Preta e Guarani.

