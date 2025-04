Botafogo-PB vende mando de campo de jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil

O Botafogo-PB resolveu vender o mando de campo da partida contra o Flamengo pela terceira fase da Copa do Brasil para São Luis. A informação foi confirmada por Alexandre Gallo, CEO da SAF do Botafogo-PB, nesta segunda-feira. Ele não revelou quem é o comprador, mas garantiu que o time paraibano recebeu a maior proposta da história do futebol brasileiro.

Alexandre Gallo é o novo CEO do Botafogo-PB. Cristiano Santos / Botafogo-PB

Nos últimos dias, um dos investidores do clube, Filipe Félix, alegou que o clube havia recebido uma proposta de R$ 6 milhões, que soou bem estranho tendo em vista as rendas obtidas no futebol brasileiros em jogos como esse. Gallo, no entanto, garante que os valores foram maiores do que esse, mas disse que não poderia revelar o montante.

“O jogo será realizado em São Luis do Maranhão. Causou muita estranheza esse desconforto da torcida, os protestos. Não esperávamos essa discussão. Estávamos sendo assediados por muitas propostas. A gente não pode perder nosso foco. A gente reviu a questão e fazer a mudança seria satisfatório para a gente porque vai acelerar muitos investimentos na nossa estrutura física”, explicou.

Além da questão financeira, Gallo explicou que mais do que isso, a mudança de visão do clube se deu muito em virtude de toda a reação da torcida do Botafogo-PB, que chegou até a pichar a sede do clube. A torcida da casa se incomodou com os valores altos dos ingressos que custavam R$ 300 no setor do time paraibano, e também com uma divisão considerada insatisfatória para o torcedor alvinegro.

O Estádio Almeidão iria receber 60% de torcedores do Belo e 40% da torcida do Flamengo, o que revoltou grande parte da torcida, que queria que o clube carioca tivesse apenas 10% de torcedores no estádio, o que havia sido dito pela diretoria alvinegra anteriormente como a melhor opção.

