Prefeitura promove nova edição do ‘Em João Pessoa, Adotar é o Bicho!’



07/10/2025 |

20:00 |

46

A Secretaria de Cuidado e Proteção Animal da Capital (Secupa) realiza, nesta quinta-feira (9), mais uma edição do projeto ‘Em João Pessoa, Adotar é o Bicho!’. O evento, que acontece semanalmente, terá 15 cães e gatos disponíveis para adoção responsável, todos vítimas de maus-tratos resgatados pela Secupa.

De acordo com o secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, todos os animais que estarão no evento foram resgatados em operações de combate aos maus-tratos realizadas pela secretaria e, agora, estão prontos para ganhar um novo lar. “O evento em João Pessoa, Adotar é o Bicho, é uma oportunidade para quem deseja adotar um pet de forma consciente, oferecendo todos os cuidados e o carinho que eles merecem”, destacou.

O evento de adoção acontece no estacionamento do Hospital do Pet, localizado na Avenida Santa Catarina, nº 661, no Bairro dos Estados, das 15h às 17h.

A Secupa reforça que a adoção é um ato de amor e, principalmente, de responsabilidade. Ao adotar, além de ganhar um companheiro fiel, o cidadão ajuda a dar uma segunda chance a um animal que muito precisa, oferecendo um lar digno e seguro.