Bloco Cafuçu completa 35 anos em 2024; veja história e programação

Com roupas extravagantes e muito bom humor, o bloco Cafuçu sai às ruas de João Pessoa no dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira. O bloco chega aos 35 anos com três palcos e atrações como Ronaldo Rossi, Tracundum e mais.

O termo “cafuçu” é utilizado para definir pessoas que se vestem de forma extravagante. Anualmente, os foliões do bloco aproveitam para se destacar pelas ruas e se vestir da forma mais espalhafatosa possível, sem medo de aparecer, embalados pelo ritmo do brega.

Como surgiu o bloco Cafuçu

De acordo com o ator Buda Lira, que é um dos organizadores do bloco, o Cafuçu surgiu em 1989, quando um grupo de artistas de cinema e de teatro resolveu criar o seu bloco. O nome foi inspirado em uma expressão muito usada por uma de suas fundadoras.

No decorrer dos anos, outros eventos relacionados ao bloco foram surgindo, como o Baile do Cafuçu (1993) e Forró do Cafuçu (1996). Houve ainda a produção do CD “As Dez Mais do Cafuçu” (2007) e a criação da Difusora Cafuçu no Baile do Cafuçu em 1998, inspirada nas difusoras dos parques de diversão.

Ação social do bloco Cafuçu

O bloco Cafuçu também tem um projeto social de formação artística e técnica, voltado para jovens da rede pública de ensino.

Em sua etapa final, as ações compreendem os cursos de artes visuais, marcenaria, eletricidade básica, corte e costura e cenografia, sendo concluída com a decoração das três praças de concentração do bloco Cafuçu. O projeto é realizado em parceria com a Casa Pequeno Davi.

Qual o dia do bloco Cafuçu 2024

O desfile deste ano será dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira, com o início da concentração às 20h, no Ponto de Cem Réis, na Praça Rio Branco e na Praça Dom Adauto. A previsão do desfile é à meia-noite e o trajeto será pela Rua Visconde de Pelotas, cruzando a lateral das praças de concentração, em direção à Avenida General Osório e, na altura do edifício 18 andares, o cortejo descerá a ladeira em direção à Rua da Areia.

A animação nos três palcos será feita por DJs, bandas e orquestras de frevo, ficando três atrações em cada uma das três praças.

A projeção feita para o desfile é que 15 orquestras de frevo puxem o cortejo que se encerra na Praça Antenor Navarro, no centro histórico. Duas atrações já foram confirmadas pela Prefeitura de João Pessoa: o cantor Ronaldo Rossi e a Banda Tracundum.

Serão seis horas de festa, somadas às cinco horas de concentração do bloco (das 20h à meia-noite) e uma hora de desfile, entre a cidade alta para o Varadouro, na cidade baixa, percorrendo as ruas e ladeiras históricas de João Pessoa.