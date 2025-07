Paraíba supera meta nacional e registra 56% de crianças alfabetizadas na idade certa — Governo da Paraíba

A Paraíba registrou um avanço expressivo na alfabetização infantil e superou a meta estabelecida pelo Ministério da Educação (MEC) para o ano de 2024. Segundo o Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgado nesta sexta-feira (11), o Estado alcançou o percentual de 56% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, um crescimento de 4,9 pontos percentuais em relação a 2023, quando o índice era de 51,12%. O resultado é reflexo direto da atuação articulada entre o Governo do Estado e os 223 municípios paraibanos, por meio do programa Alfabetiza Mais Paraíba, lançado em maio de 2023

De acordo com os dados, o estado ocupa a 12ª colocação no ranking nacional de alfabetização infantil em 2024, considerando o percentual de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental. Entre os estados que atingiram a meta estabelecida pelo MEC, a Paraíba se destaca ainda como o 3º maior crescimento do Nordeste e o 9º do Brasil, reforçando o impacto positivo das políticas públicas adotadas e do regime de colaboração entre Estado e municípios.

Com esse desempenho, a Paraíba se junta a outros 10 estados brasileiros que superaram as metas intermediárias definidas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), integrando um grupo de destaque na construção da política nacional de alfabetização.

O resultado é reflexo direto da atuação articulada entre o Governo do Estado e os 223 municípios paraibanos, por meio do programa Alfabetiza Mais Paraíba, lançado em maio de 2023. A iniciativa visa garantir a alfabetização na idade certa, promovendo formação continuada de professores, produção de material didático próprio, acompanhamento pedagógico e estímulo à gestão educacional com base em evidências.

Para o governador João Azevêdo, o avanço registrado é um marco importante na trajetória da educação pública da Paraíba. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Alfabetizar nossas crianças na idade certa é um compromisso de gestão e de justiça social. Através do Alfabetiza Mais Paraíba, estamos atuando lado a lado com os municípios, garantindo que cada criança tenha as condições necessárias para aprender a ler, escrever e seguir sua trajetória escolar com dignidade. Essa conquista é de todos os educadores paraibanos e da nossa rede pública de ensino,” declarou.

O secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, destacou o impacto da colaboração intergovernamental nas políticas educacionais. “O avanço da alfabetização na Paraíba é um sinal claro de que quando políticas públicas são bem estruturadas e implementadas em colaboração com os municípios, os resultados aparecem. Investir na alfabetização é garantir as bases para o desenvolvimento integral de nossas crianças e, consequentemente, do país. Nosso foco é assegurar que toda criança aprenda a ler no tempo certo, e esses números mostram que estamos no caminho,” disse.

De acordo com o MEC, o ICA mede o percentual de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano, com base nos sistemas estaduais de avaliação, considerando habilidades como leitura de palavras e textos curtos, interpretação de pequenos trechos e identificação de informações explícitas.

O secretário executivo de Cooperação com os Municípios, Erivonaldo Alves, reforçou o papel dos entes locais no sucesso da política. “Nada disso seria possível sem o empenho dos municípios. Nosso regime de colaboração tem sido exemplo nacional, pois respeita as especificidades locais e oferece suporte técnico e pedagógico. A alfabetização é um direito de cada criança e um dever compartilhado entre Estado e municípios. Cada gestor municipal que acreditou nesse projeto é parte desse resultado,” enfatizou.

O compromisso do Estado é contribuir para que o Brasil atinja a meta nacional de alfabetizar mais de 80% das crianças até 2030. O avanço da Paraíba em 2024 demonstra que, com planejamento, investimento e parceria, é possível transformar a realidade educacional desde os primeiros anos da vida escolar.