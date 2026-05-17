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‘Dia D’ de multivacinação contra influenza acontece neste sábado (16) na Paraíba

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(Foto: Leonardo Silva/Arquivo). (Foto: Leonardo Silva/Arquivo)

O “Dia D” de multivacinação na Paraíba acontece neste sábado (16), com 900 pontos de vacinação distribuídos em todo o estado. A ação é voltada à aplicação da vacina contra a Influenza (gripe) nos grupos prioritários e à atualização da caderneta de vacinação da população.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Paraíba já registrou 506 casos de vírus respiratórios em 2026. Desse total, 166 foram identificados como Influenza A, o equivalente a 32,8% das ocorrências.

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Segundo a chefe do Núcleo de Vacinação da Paraíba, Márcia Mayara, a cobertura vacinal contra a influenza no estado está em 35,2%. Entre os públicos prioritários, o índice é de 27,38% entre crianças, 37,72% entre idosos e 50,09% entre gestantes.

De acordo com Márcia Mayara, apesar das ações de imunização feitas, os números seguem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

“Apesar de todos os nossos esforços e ações, a cobertura da Influenza ainda está muito abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Daí a importância da realização do “Dia D”, principalmente nesse período, quando os casos aumentam muito”, disse.

A aplicação da vacina contra o vírus da influenza também pode ser feita de forma simultânea com outros imunizantes do calendário nacional.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reúne os locais de vacinação disponíveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Vacinação em João Pessoa

  • USFs: 8h às 12h (exceto Cruz das Armas III)
  • Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias): 8h às 12h
  • Centro Municipal de Imunização (Torre): 8h às 12h
  • Home Center Ferreira Costa (BR-230 – Aeroclube): 8h às 16h
  • Shopping Sul (Bancários): 10h às 16h
  • Shopping Tambiá: 9h às 16h
  • Mix Mateus – Valentina: 8h às 16h

Vacinação em Campina Grande

Pontos com horários especiais

  • Parque da Criança – 8h às 16h
  • Igreja Mover Glória – 9h às 12h
  • Feira Central – 8h às 12h
  • Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) – 8h às 12h
  • Terminal de Integração – 8h às 17h
  • Corrida do Bem – 16h às 18h
  • Casa da Vacina (Hospital Pedro I) – 8h às 20h
  • Shopping Partage – 14h às 20h

Pontos que funcionam das 8h às 12h

  • Associação de Moradores de Lagoa de Dentro
  • Centro de Saúde da Palmeira
  • Policlínica da Bela Vista
  • Policlínica de São José da Mata
  • Policlínica do Catolé
  • Policlínica Francisco Pinto – Centro
  • UBS Adalberto César – Pedregal
  • UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa
  • UBS Alice Maria Rodrigues – São José
  • UBS Ana Amélia Vilar Cantalice – Rocha Cavalcante
  • UBS Anailda Carvalho Marinho – Acácio Figueiredo
  • UBS Antônio Aurélio Ventura – Cinza
  • UBS Antônio Mesquita – José Mesquita
  • UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos
  • UBS Beija-flor – São José da Mata
  • UBS Bem-te-vi – São José da Mata
  • UBS Benjamim B. da Silva – Catingueira
  • UBS Bodocongó
  • UBS Campos Sales – José Pinheiro
  • UBS Canário – São José da Mata
  • UBS Catolé de Zé Ferreira
  • UBS Cidades I – Bairro das Cidades
  • UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos
  • UBS Dra. Ana Cantalice – Três Irmãs
  • UBS Eduardo Ramos – Centenário
  • UBS Estreito – Sítio Estreito
  • UBS Galante – distrito de Galante
  • UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha
  • UBS Inácio Mayer – Jeremias
  • UBS Jardim Tavares
  • UBS Jardim Verdejante
  • UBS João Rique – Pedregal
  • UBS José Aurino de Barros – Catolé
  • UBS José Bezerra Pimentel – Sandra Cavalcante
  • UBS Liberdade II
  • UBS Liberdade III
  • UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro
  • UBS Maria Marques Diniz – Ramadinha
  • UBS Mutirão
  • UBS Nely Maia – Bodocongó
  • UBS Nossa Senhora Aparecida – Tambor
  • UBS Novo Horizonte
  • UBS Padre Hachid – Glória
  • UBS Plínio Lemos – José Pinheiro
  • UBS Portal Sudoeste
  • UBS Porteira de Pedra
  • UBS Quarenta
  • UBS Raiff Ramalho – Rosa Cruz
  • UBS Ressurreição
  • UBS Ricardo Amorim Guedes – Malvinas
  • UBS Romualdo Brito de Figueiredo – Jardim Paulistano
  • UBS Tambor I
  • UBS Tambor II
  • UBS Tota Agra – José Pinheiro
  • UBS Wesley Cariry Targino – Nova Brasília

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