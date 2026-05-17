‘Dia D’ de multivacinação contra influenza acontece neste sábado (16) na Paraíba

(Foto: Leonardo Silva/Arquivo). (Foto: Leonardo Silva/Arquivo)

O “Dia D” de multivacinação na Paraíba acontece neste sábado (16), com 900 pontos de vacinação distribuídos em todo o estado. A ação é voltada à aplicação da vacina contra a Influenza (gripe) nos grupos prioritários e à atualização da caderneta de vacinação da população.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a Paraíba já registrou 506 casos de vírus respiratórios em 2026. Desse total, 166 foram identificados como Influenza A, o equivalente a 32,8% das ocorrências.

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Segundo a chefe do Núcleo de Vacinação da Paraíba, Márcia Mayara, a cobertura vacinal contra a influenza no estado está em 35,2%. Entre os públicos prioritários, o índice é de 27,38% entre crianças, 37,72% entre idosos e 50,09% entre gestantes.

De acordo com Márcia Mayara, apesar das ações de imunização feitas, os números seguem abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde.

“Apesar de todos os nossos esforços e ações, a cobertura da Influenza ainda está muito abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%. Daí a importância da realização do “Dia D”, principalmente nesse período, quando os casos aumentam muito”, disse.

A aplicação da vacina contra o vírus da influenza também pode ser feita de forma simultânea com outros imunizantes do calendário nacional.

Nesta reportagem, o Jornal da Paraíba reúne os locais de vacinação disponíveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande.

Vacinação em João Pessoa

USFs: 8h às 12h (exceto Cruz das Armas III)

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias): 8h às 12h

Centro Municipal de Imunização (Torre): 8h às 12h

Home Center Ferreira Costa (BR-230 – Aeroclube): 8h às 16h

Shopping Sul (Bancários): 10h às 16h

Shopping Tambiá: 9h às 16h

Mix Mateus – Valentina: 8h às 16h

Vacinação em Campina Grande

Pontos com horários especiais

Parque da Criança – 8h às 16h

Igreja Mover Glória – 9h às 12h

Feira Central – 8h às 12h

Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) – 8h às 12h

Terminal de Integração – 8h às 17h

Corrida do Bem – 16h às 18h

Casa da Vacina (Hospital Pedro I) – 8h às 20h

Shopping Partage – 14h às 20h

Pontos que funcionam das 8h às 12h