GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DA SENHORA RAIMUNDA SILVA DE AZEVEDO

Com profundo pesar, a gestão municipal de São José do Seridó-RN lamenta o falecimento da senhora Raimunda Silva de Azevedo, ocorrido nesta quarta-feira, 28 de janeiro. Dona Raimunda deixa um legado de amor, simplicidade e dedicação à família, valores que permanecerão vivos na memória e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela. Sua partida deixa uma lacuna irreparável, mas também a certeza de uma vida marcada pelo bem e pela fé.









A Gestão Municipal de São José do Seridó se une em solidariedade á todos os seus familiares e amigos neste momento de luto. Que Deus conceda forças a todos e que sua memória seja sempre uma fonte de conforto e inspiração.





Ela parte para a casa celestial deixando um legado de carinho, respeito e história na vida de todos que tiveram o privilégio de partilhar sua amizade e convivência.









Rogamos a Deus que conforte o coração de todos os seus familiares e amigos, concedendo força e serenidade para enfrentar esta despedida.





Que sua alma descanse em paz ao lado do pai do Céu. Vá com Deus ,cumpriu seu propósito aqui no plano terreno, agora segue para os braços do pai celestial