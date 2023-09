Consórcio Nordeste firma parceria com Banco Mundial para fomento ao hidrogênio ‘verde’

O Consórcio Nordeste assinou na manhã desta segunda-feira (25), durante uma assembleia-geral, um memorando de entendimento com o Banco Mundial. A parceria com os nove estados da região (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) será para o desenvolvimento de projetos na área do “hidrogênio verde”, energia solar, água e saneamento.

O Banco Mundial deverá assessorar os estados em um plano de transição energética. Esse plano deverá se desdobrar em planos locais com operações de financiamento. Esse protocolo de intenção é um primeiro passo para promover amplamente a transição energética na região.

Além dos noves governadores nordestinos, o encontro contou com a presença de representantes do Banco Mundial e do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

Parceria com o Banco Mundial

Os objetivos dessa cooperação, firmada por meio de um memorando de entendimento (MdE), são:

Desenvolver mecanismos financeiros que permitam futuros projetos relacionados com hidrogênio de baixo teor de carbono e à preservação do bioma Caatinga;

Explorar eventuais oportunidades de projetos de energia solar, água e saneamento;

Promover a troca de experiências, conhecimentos e financiamento de infraestrutura pública digital para a expansão da conectividade, o desenvolvimento de plataformas digitais, melhores práticas em segurança cibernética e fomentar o desenvolvimento de habilidades digitais.

A iniciativa visa consolidar o Nordeste como um polo mundial da economia verde. O diretor do Banco Mundial para o Brasil, Johannes Zutt, disse que espera que este seja apenas o primeiro passo de um relacionamento de longo prazo.

“Este MOU que estamos assinando hoje reflete nosso firme compromisso de cooperar com o desenvolvimento dos estados do nordeste brasileiro em quatro áreas-chave: transição energética, principalmente o desenvolvimento de hidrogênio verde e geração eólica offshore; engajamento comunitário; preservação da Caatinga; e desenvolvimento digital”, completou.

João Azevedo, que preside o Consórcio Nordeste, destacou que o Nordeste será o grande produtor de hidrogênio verde no mundo. “Já temos grandes investimentos em energias solar e eólica e vários empreendimentos que iniciarão suas atividades nos próximos anos. Essa parceria promoverá a troca de experiência, além de suporte técnico a projetos que contribuirão com o Desenvolvimento da nossa região”, afirmou.

Outros assuntos

No encontro, os governadores do Nordeste aproveitaram para também discutir sobre a Reforma Tributária, que inicia novo momento de debate com a tramitação no Senado, incentivos à indústria automobilística além do Fundo de Participação dos Estados (FPE).