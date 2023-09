conheça 10 projetos que vão ganhar R$ 400 mil

Dez empreendimentos no Expo Favela Paraíba foram selecionados para participar da etapa nacional. Cada um deles receberá um subsídio de R$ 40 mil, fornecido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, além de terem seus custos de transporte e acomodação cobertos pelo evento.

O anúncio dos vencedores foi feito no domingo (24), na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, após a apresentação do rapper BNegão.

A Expo Favela Paraíba aconteceu entre os dias 22 e 24 de setembro, e contou com a participação de 50 expositores. A programação contou com painéis, oficinas, shows, mentorias, palestras, debates, exposições, lançamentos de livros e outras atividades gratuitas para o público.

Projetos selecionados do Expo Favela Paraíba

Entre os 50 expositores que participaram do evento paraibanos, foram escolhidos no Expo Favela Paraíba os empreendimentos: Ateliê Multicultural, Doces Tambaba – Shopping Rural, Sereias da Penha, UMoi, Corp.Ori, Gari Ecológico, Arte Tabajara, Garças do Sanhauá, My Moon Store e Orixás da Lu.

Sereias da Penha

Localizado na praia da Penha, em João Pessoa, este grupo de mulheres é conhecido por transformar escamas de peixes em biojoias e peças de decoração, demonstrando habilidade e criatividade.

Essas artesãs talentosas utilizam escamas de peixes, couro de peixe, conchas de mariscos e outros elementos do mar para criar suas peças únicas.

Garças do Sanhauá

Composto por jovens moradoras da comunidade do Porto do Capim, no Varadouro, em João Pessoa, este empreendimento produz camisas serigrafadas, bolsas ecológicas e artesanato. Todas as vendas contribuem para a manutenção do Ponto de Cultura Comunitário.

Contemplado no top10 do Expo Favela Paraíba, o coletivo foi fundado em 2015 e tem como objetivo principal apoiar e desenvolver atividades de fomento à cultura tradicional ribeirinha do Porto do Capim.

Doces Tambaba – Shopping Rural

Este negócio engloba 10 lojas que oferecem produtos da agricultura familiar e artesanatos locais. Localizado no assentamento sítio Tambaba, no Conde, o empreendimento gera renda para uma população de 52 famílias.

O local começou vendendo apenas dois tipos de doces. Com o tempo, foi ganhando cada vez mais popularidade e se transformou em um Shopping Rural. O Shopping Rural Tambaba trata-se de um complexo de lojas com artesanato e produtos provenientes da agricultura familiar. Ateliê Multicultural Elioenai Gomes

Este empreendimento social é dedicado a projetos sócio-culturais com foco nos povos originários e no fortalecimento da identidade e memória dos povos afro-indígenas. Suas ações de comercialização de produtos, artes e eventos buscam a sustentabilidade dessas iniciativas.

O Ateliê Multicultural Elioenai Gomes é uma instituição que desenvolve ações socioculturais centradas no processo de humanização da população do Varadouro, bairro do Centro Histórico, localizado em João Pessoa. O espaço utiliza a arte como forma de proporcionar a inclusão social produtiva e o exercício da cidadania.

Gari Ecológico

Este projeto utiliza plataformas digitais e redes sociais para conscientizar a população sobre a importância da reciclagem. Além disso, divulga máquinas que transformam garrafas PET em vassouras ou varais ecológicos.

Umói

Um coletivo de mulheres mães que confeccionam roupas agênero, repletas de cores, com o intuito de explorar o efeito psicológico dessas cores sobre os usuários.

Orixás da Luz

Este grupo produz peças em porcelana fria, miçangas e outros materiais, retratando o cotidiano afro-brasileiro e as divindades afro, assinadas pela artesã Luciana Peixoto, do bairro do Róger, em João Pessoa.

My Moon Store

Este empreendimento se especializa em pelúcias artesanais e autorais, todas antialérgicas, desde o enchimento até o tecido, direcionadas para crianças, jovens, adultos e pets.

Corp.Ori

Um espaço que facilita o contato entre profissionais de saúde negros e clientes/pacientes, conectando profissionais da área de saúde e práticas integrativas com aqueles que buscam esses serviços.

Arte Tabajara

Este grupo produz artesanato indígena, incluindo arcos e flechas, cocares e cordões, bem como cerâmica kamusí tabaîara.