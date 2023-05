Segurança viária

Seinfra instala lâmpadas de LED no trecho onde será iniciada obra do viaduto de Água Fria

12/05/2023 | 20:00 | 87

A Prefeitura de João Pessoa conclui, nesta sexta-feira (12), a implantação de lâmpadas de LED no trecho da BR-230, nas imediações da Rua Diógenes Chianca, em Água Fria, onde o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER-PB) iniciará, no próximo domingo (14), as obras do novo viaduto.

Os trabalhos para instalação das lâmpadas tiveram início na quinta-feira (11) e foram realizados pela equipe da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). A intervenção tem como objetivo garantir a segurança viária e melhorar a visibilidade tanto para quem estará trabalhando quanto circulando no trecho.

“Vai ser praticamente uma rota obrigatória para quem chega em João Pessoa e precisa dessa melhoria na iluminação, que passa a ter mais qualidade e visibilidade”, disse Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública da Seinfra (Dilup). “Iniciamos o serviço com a colocação dos cabos na rede de baixa tensão, exclusiva de iluminação”, explicou.

LED – O Programa de LED da Prefeitura de João Pessoa já contabiliza nove mil pontos de iluminação, contemplando 25 bairros ou comunidades da Capital. Outros dois bairros, José Américo e Água Fria, estão com serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) em andamento. O investimento, até o momento, é de aproximadamente R$ 16 milhões.

Os bairros beneficiados são: João Agripino, Jardim Luna, Miramar, Brisamar, Seixas, Grotão, São José, Colibris, Tambiá, Roger, Penha, Ilha do Bispo, Jaguaribe, Comunidade São Mateus, Comunidade Citex, Comunidade Nova República, Timbó, Cruz das Armas, Tambaú, Conjunto Marinês, Vale das Palmeiras, Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês e Chatuba I e II.