Prefeito inspeciona obras da USF Vista Alegre e projeta entrega para o próximo mês

O prefeito Cícero Lucena inspecionou, nesta sexta-feira (10), a evolução das obras de construção da Unidade de Saúde da Família (USF) Vista Alegre, no Grotão, e projetou a entrega do equipamento que vai atender cerca de 16 mil pessoas para o final do próximo mês. Essa é a 3ª USF na Zona Sul, de um total de 10 que a Prefeitura de João Pessoa está construindo do zero em toda capital, para acabar com as áreas descobertas.

Com o mesmo prazo de entrega, na região sul, também estão sendo construídas a USF Canaã, no Bairro das Indústrias, e a USF Planalto da Boa Esperança, em Gramame. Cícero Lucena celebrou os 80% de obra já executada, explicou que todas as unidades de saúde também serão dotadas dos melhores equipamentos e com equipes completas – de médicos especialistas a assistência multidisciplinar.

“Estamos avançando para acabar com a vergonha de área descoberta. Aqui, serão quatro equipes, com pediatras, geriatras, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais, para nos ajudar, ao lado das equipes de saúde da família, a fazer a saúde que o povo de João Pessoa merece. Depois de entregar essas dez, nós vamos levar a tecnologia que será implantada aqui, e a melhoria da qualidade dos serviços”, projetou o prefeito.

Na USF Vista Alegre, já foram executadas toda a estrutura e a coberta, faltando terminar apenas a impermeabilização das calhas e das áreas técnicas. Os serviços estão evoluindo na parte de revestimento das fachadas e o revestimento interno. Por fim, a última etapa será a de instalações elétricas e pintura.

“No primeiro mandato do prefeito Cícero, ele entregou 100% de cobertura da Atenção Básica. Infelizmente, os gestores que passaram criaram essa famosa ‘zona descoberta’. Mas, nesse momento, depois de passados tempos tão difíceis que foi a pandemia, vamos sim, juntos, acabar com essa zona da vergonha na cidade de João Pessoa”, destacou o vice-prefeito Leo Bezerra.

O investimento da Prefeitura, nessa USF, é de R$ 2,2 milhões. “Não é uma unidade comum, não é uma unidade normal, é uma unidade padrão da nova gestão, é uma unidade com equipe multiprofissional, ou seja, nós teremos especialistas médicos aqui, nós teremos geriatra, nós teremos pediatra, psiquiatra, endocrinologista, nós teremos aqui telemedicina para que as pessoas possam fazer consultas com outros especialistas de forma remota, nós teremos tecnologia nessa unidade, as marcações de exames de consultas serão feitas aqui também”, relatou o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira.