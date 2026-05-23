Construção civil impulsiona empregos e valorização em João Pessoa

Construção civil coloca João Pessoa entre as cidades com maior saldo positivo na geração de empregos na Paraíba. Banco de Imagens – Freepik

João Pessoa consolidou-se como um dos mercados imobiliários mais valorizados do Brasil em 2025, ao registrar alta de 15,15% nos preços residenciais, segundo o Índice FipeZAP — a segunda maior entre as capitais do país. Por trás desse desempenho está um fator estruturante: a força da construção civil, que vem ampliando empregos, renda e contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade.

A capital paraibana é um exemplo de crescimento sustentado, onde valorização imobiliária, geração de empregos e expansão urbana caminham juntas. Dados recentes do mercado de trabalho reforçam essa dinâmica. Em fevereiro de 2026, o setor registrou saldo positivo de 290 empregos formais na Paraíba, sendo mais de 170 vagas em João Pessoa — quase 60% do total estadual. O resultado evidencia a continuidade do crescimento, mesmo após um 2025 marcado por instabilidade jurídica que impactou especialmente a capital.

De acordo com o Sinduscon-JP, o desempenho demonstra a consistência da atividade e seu papel estratégico na economia local. Para o vice-presidente de Relações Trabalhistas da entidade, Ovídio Maribondo, a construção civil segue como um dos principais motores da empregabilidade. “Os resultados positivos reforçam o papel da construção civil como um dos setores produtivos mais importantes para a geração de empregos formais na região metropolitana. Nosso compromisso é impulsionar e contribuir na criação de oportunidades”, afirma.

Nos últimos cinco anos, o setor apresentou crescimento expressivo na base de trabalhadores formais no estado. O número de profissionais saltou de 33.381 em 2020 para 52.231 em 2024, um aumento de aproximadamente 57%. Esse avanço revela uma expansão consistente da atividade, com impacto direto na renda das famílias e na dinâmica econômica da cidade.

A relação entre emprego e valorização imobiliária também se torna evidente ao observar outros indicadores. O crescimento populacional de João Pessoa, que avançou 15,3% nos últimos anos segundo dados do IBGE, tem ampliado a demanda por moradia. Ao mesmo tempo, o mercado de locação segue aquecido, com alta de 15,31% nos preços dos aluguéis em 2025, acima da média nacional.

Para o Sinduscon-JP, esse conjunto de fatores reforça uma lógica de causa e efeito: a cidade se valoriza porque há um setor estruturado, capaz de responder à demanda com planejamento e qualidade. A construção civil não apenas acompanha o crescimento urbano, mas ajuda a viabilizá-lo, seja por meio de novos empreendimentos, seja pela geração de empregos e movimentação econômica.

“Os dados mostram o quanto o ambiente de negócios impacta diretamente a geração de empregos. Ainda assim, conseguimos retomar o crescimento e manter a construção civil como protagonista no desenvolvimento da cidade”, destaca o dirigente do Sinduscon-JP.