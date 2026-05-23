ICV realiza workshop e promove homenagem às mães doadoras no Dia Mundial da Doação de Leite Humano

O Banco de Leite Humano Dra. Zilda Arns, do Instituto Cândida Vargas (ICV), está promovendo uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, celebrado em 19 de maio. Após a realização de um workshop com profissionais da maternidade nesta segunda-feira (18), a instituição dará continuidade às atividades nesta terça-feira (19), às 9h, no auditório do ICV, com um evento dedicado às mães doadoras.

A programação desta terça-feira contará com café da manhã especial, mamaço coletivo e relatos de experiências de mulheres que participam do programa de doação. O momento será de acolhimento, troca de experiências e reconhecimento pelo gesto solidário de mães que ajudam a salvar a vida de recém-nascidos internados na maternidade.

A coordenadora do Banco de Leite do ICV, Polyanna Alves, explicou que toda a programação tem como objetivo fortalecer a rede de apoio às mulheres que amamentam. “Uma mãe só consegue doar leite se estiver amamentando bem, e para amamentar bem ela precisa de uma rede de apoio. O Banco de Leite e toda a maternidade fazem parte dessa rede. Por isso, nossas práticas precisam estar fortalecidas para acolher essa puérpera e oferecer toda a assistência necessária”, destacou.

Nesta segunda-feira, o Banco de Leite promoveu um workshop voltado aos profissionais do Instituto Cândida Vargas para consolidar as práticas da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), da qual a maternidade faz parte. Durante a capacitação, foram abordados temas como os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, método canguru, translactação e a importância nutricional do leite materno.

A diretora médica do ICV, Juliana Soares, ressaltou que a qualificação da equipe é essencial para garantir atendimento humanizado às mães e aos recém-nascidos. “Quando capacitamos nossos profissionais, ampliamos a capacidade de acolher, orientar e apoiar as mães em todas as etapas da amamentação. Isso impacta diretamente na saúde dos bebês e também no aumento do número de doadoras de leite humano”, afirmou.

A técnica de enfermagem Thalita Souza, que participou do workshop, destacou a importância do conhecimento adquirido. “O maior benefício é o conhecimento. A gente aprende ainda mais sobre o funcionamento do Banco de Leite e sobre os benefícios dessa doação para as mães e para os bebês que dependem desse gesto de solidariedade”, disse.

Serviço – As mães interessadas em se tornar doadoras podem entrar em contato com o Banco de Leite pelo WhatsApp (83) 98832-7159, por meio do qual a equipe realiza o cadastro, oferece orientações e agenda a coleta domiciliar do leite humano.