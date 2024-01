Forró Verão tem show de Waldonys: ‘é sempre uma felicidade’

Uma das atrações deste sábado (27) do Forró Verão, em João Pessoa, é o cantor Waldonys. O cearense é um dos nomes mais queridos dos paraibanos fãs do “forró raiz”. O show de Waldonys no Forró Verão acontece neste sábado (27), a partir das 21h, no Busto de Tamandaré. Além, também se apresentam Douglas Pegador, Cavaleiros do Forró e Banda Encantu’s.

Em entrevista à CBN, Waldonys falou sobre a relação com os músicos paraibanos, e citou nomes como Sivuca e Flávio José

A relação [com os músicos paraibanos] é a melhor possível. Tenho admiração, respeito e gratidão pelos artistas paraibanos. Enumeraria vários, mas encabeçaria essa lista com mestre Sivuca, responsável por levar o acordeon a várias salas de concertos do mundo. Temos Flávio José, que é referência pra quem se propõe a cantar e defender a bandeira do forró”, diz.

O cantor ainda citou nomes como Zé Ramalho, Elba Ramalho e Genival Lacerda, reverenciando os artistas paraibanos.

Sobre a evolução das músicas de forró com a ascensão das danças de TikTok, Waldonys opinou que concorda, desde que haja equilíbrio.

Acho que tudo pode, mas nem tudo deve. Você pode tudo, desde que esteja dentro do seu contexto, desde que você esteja feliz fazendo. Mas como tudo na vida, tudo tem limite, equilíbrio. Cuidado pra não entrar tudo no TikTok e esquecer de onde veio. Hoje tem um modismo muito forte, mas não podemos esquecer a essência”, opina.

Waldonys afirma ainda que tudo que vem para melhorar e inovar é bom, mas, também diz acreditar que não se pode prender diante da evolução das coisas.

Waldonys no Forró Verão

Waldonys prometeu aos fãs paraibanos surpresas durante o show, e disse que pretende chegar à apresentação de paraquedas.