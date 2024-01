Frequentadores da orla do Bessa recebem ações do programa Amigos da Praia

Os frequentadores da orla do Bessa receberam as ações educativas do programa Amigos da Praia, na manhã deste sábado (27). Com a instalação de tendas em frente ao Bessa Grill, os agentes ambientais e de fiscalização da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) percorreram a praia orientando quem estava tomando banho de sol ou de mar sobre como fazer o descarte de resíduos. Também houve a entrega de sacolas biodegradáveis a quem estava na faixa de areia para armazenamento dos resíduos produzidos e de sacolinhas de câmbio de veículos para os motoristas.

Antes da ação educativa, o grupo de percussão Baticumlata apresentou canções sobre sustentabilidade e coleta seletiva para chamar a atenção de quem passava pelo local. Além da música, o grupo se destaca pela utilização de materiais reaproveitados com peças diversas de metal, plástico e papel como instrumentos musicais.

A trabalhadora autônoma Luciene Dantas, residente no bairro de Manaíra, reservou a manhã para sentar sob o guarda-sol com a filha e os netos. “Que bom que há essa ação de entrega de sacolinhas. Nós trouxemos as nossas para descartar as embalagens das bebidas que trouxemos”, conta.

Já Francisca Ivonete veio de mais longe, da cidade de Cuité. Ela trouxe o neto e o filho da cunhada porque “ama João Pessoa de coração”. Para ela, a praia está limpa, mas a população também tem que contribuir. “Recebemos as sacolinhas, mas mesmo se a equipe do programa não tivesse entregado, as embalagens dos lanches que trouxemos voltariam na mesma bolsa que em que vieram. Não jogaríamos na areia”, frisa.

Para o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, a educação ambiental é um meio adequado para promover mudanças na sociedade. “Se cada um fizer sua parte, as transformações acontecem. É preciso também replicar essa mensagem para a sociedade”, destaca ele.

Neste domingo (28), o programa chega à Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping) para abordar os banhistas e comerciantes locais. Neste caso, a equipe reforça a questão da separação de resíduos entre recicláveis ou não. No próximo final de semana, os agentes ambientais estarão na Praia dos Seixas.

Trabalho permanente – O superintendente-executivo da Emlur, Igo Morais, ressalta os cuidados permanentes da Emlur com a orla da Capital. “Temos em torno de 90 agentes de limpeza executando os serviços de catação na faixa de areia, varrição e coleta de resíduos. Os serviços são realizados em todos os turnos, todos os dias da semana”.

A coleta com os caminhões compactadores é realizada cinco vezes ao dia, nos bairros de praia. Os demais serviços são executados com o auxílio de maquinário, como a saneadora de areia e a varredora mecânica.

Tenda fixa – A Emlur faz o trabalho permanente de orientação sobre descarte e separação de resíduos e entrega de sacolas com uma tenda montada no Busto de Tamandaré, nos sete dias da semana, das 9h às 18h. Neste sábado (27), a ação educativa se estende durante os shows do Forró Verão.

Parceiros – A realização do programa Amigos da Praia conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente (Semam), que faz o trabalho educativo e distribui mudas de árvores nativas; Turismo (Setur), que desempenha ações de orientação junto à rede hoteleira; Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com a questão do ordenamento dos bares, quiosques e ambulantes; Saúde (SMS), com ações de vigilância sanitária nos quiosques; e de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), resguardando os direitos dos consumidores.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia

Diário – Busto de Tamandaré

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia dos Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré