Já se perguntou o que fazer em João Pessoa com os amigos? A capital paraibana é conhecida pelas várias e belas praias que possui em sua orla, mas dentro da cidade também há várias opções de lugares para conhecer e se divertir!

Em um roteiro de viagem para “Jampa” é claro que não pode faltas visitas às belas paisagens. Mas, nesta reportagem o Jornal da Paraíba te apresenta outras opções do que fazer em João Pessoa com os amigos.

O que fazer em João Pessoa com os amigos

ROTEIRO CULTURAL

João Pessoa é um dos berços da cultura nordestina. Na cidade, há vários lugares que retratam as raízes da música, do teatro e da arte paraibana no geral (veja abaixo algumas opções).

Teatro Santa Roza

O Teatro Santa Roza é um dos mais antigos do Brasil. Fundado em 1889, o local tem capacidade para receber até 570 pessoas.

O teatro está localizado no centro da cidade, na Praça Pedro Américo, próximo a vários pontos turísticos, como o Parque da Lagoa e o Centro Cultural São Francisco.

Além das apresentações artísticas, o Teatro Santa Roza também oferece visitas guiadas, permitindo que os visitantes conheçam a história do teatro e suas peculiaridades. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas com antecedência.

Centro Histórico

O Centro Histórico de João Pessoa fica em uma área localizada nos bairros do Centro, Róger, Jaguaribe, Tambiá e Varadouro, que abrange a região onde a cidade surgiu, em 1585.

A região foi reconhecida como patrimônio histórico nacional em 2007. São mais 700 edificações, além de ruas, praças, parques e outros lugares históricos que representam características da fundação da terceira cidade mais antiga do Brasil.

O Centro Histórico de João Pessoa oferece atrações e paisagens que vão muito além das praias, atraindo turistas de todo o Brasil e de outros países.

Espaço Cultural

O Espaço Cultural José Lins do Rego é um aparelho do Governo da Paraíba, inaugurado em 1982. O lugar oferece várias opções de lazer dentro de um único espaço.

No local funcionam a Galeria Archidy Picado, Lutheria, Planetário, Museu José Lins do Rêgo, Escola de Música Anthenor Navarro, Teatro de Arena, Teatro Paulo Pontes, Escola de Dança, Estação Ciências e mezaninos para exposições, Escola de Circo e a Biblioteca Juarez da Gama Batista.

Há vários projetos gratuitos realizados periodicamente no Espaço Cultural, como o Férias Funesc, que oferece programação artística e cultural para crianças e pessoas de várias faixas etárias no período de férias escolares.

PASSEIO AMBIENTAL

Jardim Botânico

O Jardim Botânico Benjamin Maranhão está localizado na Avenida Dom Pedro II, no bairro da Torre. A região era conhecida como Mata do Buraquinho, e abrange uma área de Mata Atlântica.

De acordo com a organização do local, a área possui cerca de 515 hectares, onde é possível conhecer várias espécies de plantas, além de desfrutar de uma paisagem natural.

A visitação acontece das terças-feiras aos sábados, das 8h às 16h30. Os visitantes podem obter mais informações através do telefone (83) 32187880.

Parque da Bica

O Parque Arruda Câmara, conhecido popularmente como Parque da Bica, fica localizado em uma área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba (Iphaep) desde 1980.

O lugar tem animais de várias espécies, entre répteis, peixes e aves. Há opções de lazer com função ecológica, já que se trata de uma área de jardim botânico, com flora diversificada, e explicação guiada sobre os diversos animais que moram no local.

O que você não pode deixar de visitar

Farol do Cabo Branco

Muitos turistas desejam conhecer João Pessoa pela localização da cidade, que está no ponto mais oriental das Américas. Se você é um deles, não pode deixar de visitar o Farol de Cabo Branco!

O espaço está, literalmente, no ponto mais orientação das Américas e oferece uma visão privilegiada do mar da capital paraibana.

De acordo com a Segundo a Secretária de Turismo de João Pessoa (Setur), o farol é aberto ao público gratuitamente e funciona das 9h às 20h, com estacionamento.

Hotel Globo

O Hotel Globo é um edifício histórico localizado no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, em João Pessoa. O prédio foi construído em 1929 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba desde 1978.

O hotel não recebe mais hóspedes, mas a população de João Pessoa e os turistas que visitam a capital paraibana podem conhecer o local, que tem uma vista belíssima do pôr do sol e do Rio Sanhauá.

O espaço também recebe iniciativas culturais, como exposições artísticas e o projeto “Sol Maior”, da Prefeitura de João Pessoa, com apresentações musicais.

Pra curtir música com os amigos

Sabadinho Bom

O Sabadinho Bom é um evento gratuito com música e muita cultura. Realizado semanalmente na Praça Rio Branco, no Centro Histórico, o evento já se consolidou no calendário cultural de João Pessoa.

No Sabadinho Bom você vai encontrar o melhor do samba e do chorinho. Vários artistas locais se apresentam no evento, onde turistas e visitantes podem aproveitar a tarde de sábado de uma forma diferente.