Dia D de vacinação em João Pessoa tem postos abertos neste sábado até as 21h

Quem ainda não aproveitou o horário da manhã para atualizar a caderneta de vacinação, ainda tem até as 21h deste sábado (18) para se imunizar no Dia D de vacinação realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS). Estão sendo ofertadas as vacinas que protegem contra Influenza, Dengue e Covid-19 com o imunizante Monovalente (XBB). No período da tarde e noite, os postos que seguem abertos funcionam no Shopping Sul, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa.

O Dia D começou às 8h, com vacinas disponibilizadas em 25 unidades de saúde da família, policlínicas municipais e no Centro Municipal de Imunização (CMI). Maria Sueli da Silva acordou cedo e procurou a USF do Valentina, bairro onde mora, para atualizar a caderneta de vacinação da neta. “Tenho consciência da importância de cumprir com este dever, porque é bom para a saúde dela”, afirmou a avó.

Maria Rosineide, também do Valentina, foi se vacinar e levou toda a família. “Acho muito importante atualizar a caderneta e ficar com a saúde em dia. Sempre que tem campanha desse tipo, eu venho e trago o povo de casa para se prevenir contra as doenças”, revelou. Na USF Valentina, a procura maior foi pelas vacinas da dengue e gripe.

Muitas pessoas também procuraram a Policlínica de Mangabeira. Uma delas foi Lidiane Martins, que ressaltou a importância de ficar com a saúde em dia. “Trouxe minha filha para atualizar a caderneta, pois acredito na prevenção como um grande reforço para evitar as doenças. As campanhas realizadas aos sábados são ótimas, pois não atrapalham a rotina do dia-a-dia do trabalhador”, afirmou.

Influenza – A campanha de vacinação contra a Influenza foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade, com alerta para as pessoas que integram o grupo prioritário, que são mais vulneráveis para as complicações e agravamentos pela doença.

Dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto por duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada).

Esquema vacinal com a XBB – Crianças de seis meses a quatro anos vão receber duas doses com intervalo de quatro semanas. Já a população a partir de 5 anos de idade, tem uma recomendação de uma ou duas doses de reforço, dependendo de qual grupo prioritário faça parte. O grupo composto pelos idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas deve receber duas doses da vacina XBB, com intervalo de 6 meses, da primeira para a segunda dose.

Para os demais grupos (pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade – a partir de 18 anos, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens que cumprem medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua), a recomendação é de apenas uma dose de reforço.

O intervalo mínimo recomendado entre a última dose de qualquer vacina Covid-19 e a vacina Covid19 XBB é de três meses. Nos grupos prioritários, a dose pode ser anual ou semestral. Para idosos, gestantes, puérperas e imunossuprimidos, a vacinação será semestral. Para todos os grupos, a vacinação independe da quantidade de doses que já tenham sido tomadas nos anos anteriores com intervalo de seis meses da última dose.

Locais para vacinação neste Dia D até as 21h:

Home Center Ferreira Costa (até 21h)

Influenza: população acima de 6 meses;

Dengue: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19 XBB: crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e acima dos 5 anos e também para grupos prioritários;

Shopping Sul (até 21h)

Influenza: população acima de 6 meses;

Dengue: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19 XBB: crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e acima dos 5 anos e também para grupos prioritários;

Shopping Tambiá (até 20h)

Influenza: população acima de 6 meses;

Dengue: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19 XBB: crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e acima dos 5 anos e também para grupos prioritários;