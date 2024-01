3 sintomas que provavelmente você não sabia que poderiam ser da doença do carrapato

As doenças do carrapato são transmitidas quando o animal é picado por artrópode infectado ao se alimentar e as mais comuns são erlichiose, babesiose e anaplasmose.

O tratamento para as doenças do carrapato deve ser prescrito pelo médico veterinário e varia de acordo com os sintomas clínicos e exames, em geral, são tratamentos longos e é fundamental sejam realizados pelo tempo determinado, mesmo que os sintomas desapareçam.

Em casos mais graves pode haver necessidade de outras medidas como internação e transfusão sanguínea. São doenças que não tratadas podem levar o animal a óbito.

Após a picada do carrapato infectado, pode levar de 8 a 20 dias para o animal manifestar a doença e é possível apresentar mais de uma delas, por isso é importante estar atento a qualquer mudança apresentada pelo seu cão.

Entre os sintomas mais comuns estão apatia, falta de apetite, febre, vômito, sangramento nasal, pequenas manchas vermelhas pela pele, perda de peso.

Alguns sintomas são bem incomuns e podem se apresentar de forma isolada.

Como são facilmente encontrados em outras doenças, a demora em achar a causa real daquele sintoma e concluir o diagnóstico pode atrasar o tratamento. Vamos descobrir quais são?

Uveíte

Inflamação intraocular que pode afetar a visão e causar desconforto. Vermelhidão nos olhos, secreção, lacrimejar em excesso, mudança na coloração dos olhos e o piscar frequente podem ser indicativos de uveíte.

Dores articulares

Inflamação das articulações, edemas nas patas, sensibilidade ao toque são algumas das causas que podem resultar em dificuldade de locomoção, levando o cachorro a mancar ou até mesmo para de andar devido a dor. Quando acontece isso sem outro sintoma, pode ser, inicialmente, confundido pelo tutor com excesso de exercício, idade, trauma, “mascarando” a descoberta da doença.

Distúrbios neurológicos

Fraqueza e paralisia de membros, confusão mental e convulsões, apesar de menos frequentes, também podem ser sinais da doença do carrapato.

A gama de sintomas das doenças transmitidas por carrapatos é ampla, por isso, o ideal é manter nossos bichinhos sempre protegidos para evitar que sejam picados e redobrar a atenção em épocas de maior proliferação de carrapatos, como as estações mais quentes e em locais de grande circulação de animais.

Existem algumas maneiras para evitar esse problema, mas vamos deixar para um outro dia!