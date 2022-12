Atenção especializada

Centro de Doenças Raras realiza celebração natalina para usuários e familiares

20/12/2022 | 13:00 | 40

O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras realizou, nesta terça-feira (20), uma comemoração de fim de ano para os usuários do serviço e seus familiares. A celebração contou com atividades lúdicas natalinas, proporcionando um momento de celebração e confraternização aos participantes.

Durante a festividade, o secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, parabenizou a equipe de profissionais do serviço, inaugurado em fevereiro deste ano. “Fico impressionado com o cuidado e carinho das pessoas que aqui trabalham. Espero que esse serviço só cresça e possa sempre ajudar a quem precisa”, afirmou.

Na programação, as crianças atendidas no Centro aproveitaram as presenças de Papai Noel e Mamãe Noel, decoração natalina, palhaço, lanche e brincadeiras orientadas por educadores físicos. “Tentamos oferecer um momento com tudo o que as crianças gostam para finalizar este ano com muita alegria e gratidão”, destacou Saionara Araújo, diretora geral do Centro de Doenças Raras.

“Aqui é uma prova que uma vida boa está muito relacionada a ser feliz, porém melhor do que ser feliz é ver gente sendo feliz por nossa causa. Esse Centro é um exemplo disso, porque as pessoas que trabalham aqui fazem muitas pessoas felizes”, finalizou Luis Ferreira.

Serviço – No Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Por ser um serviço de referência e um dos poucos do País, atende, além dos pacientes residentes em João Pessoa, usuários regulados de todo o Estado, bem como de outras localidades do Brasil.

Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

O espaço disponibiliza aos pacientes uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas, assim como demais áreas da saúde como Enfermagem, Nutrição, Psicologia, Fonoaudiologia, Farmácia, Terapia Ocupacional, profissional de Educação Física e Assistência Social. O serviço está localizado na Rua Esmeraldo Gomes Vieira, n°362, no bairro dos Bancários.