Prefeitura de João Pessoa oferta mil vagas para alunos da Rede Municipal serem monitores na iniciativa Code

18/03/2024 |

15:30 |

76

Alunos da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa que estejam cursando o 7º, 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental II poderão se inscrever até as 16h do dia 31 de março para ser um monitor da iniciativa ‘Code – Codificar para Desenvolver’, que é uma ação da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), em parceria com a Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec-PB), para o ano letivo de 2024. Estão sendo ofertadas mil vagas com bolsas de R$ 300. O formulário eletrônico para inscrição de monitor está disponível neste link.

Para se inscrever o aluno deverá procurar os profissionais especialistas (Assistentes Sociais, dentre outros) da escola que está matriculado e indicar o interesse em participar do processo seletivo da monitoria. Nos casos em que o candidato não tenha cursado o ano letivo anterior em uma escola da Rede Municipal de João Pessoa, será solicitado no formulário de inscrição, uma cópia digital do histórico escolar do ano anterior ou uma declaração escolar que comprovem as notas do candidato em 2023 para serem consideradas no processo de seleção. O arquivo deverá ser submetido no formato PDF.

O monitor terá que cumprir uma carga horária de 12 horas semanais, sendo ao menos 4 horas presenciais na escola. No turno oposto em que estudam, eles deverão incentivar e auxiliar um pequeno grupo de colegas participantes da própria escola, até 10 alunos, nos estudos e realização das atividades, oferecendo-lhes suporte e esclarecimentos de dúvidas.

Também são atribuições dos monitores auxiliar os tutores e coordenadores nas atividades teóricas e práticas do projeto; incentivar os colegas da sua escola a participarem; participar das reuniões de capacitação, orientação e esclarecimento de dúvidas convocadas pelos tutores ou coordenadores; entre outras ações.

Seleção e classificação – O processo de classificação se dará por meio de avaliação das notas do candidato no ano letivo anterior nas disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Inglês; os candidatos que foram participantes do Projeto Code, na edição de 2023, terão pontuação extra; serão classificados os candidatos a monitores que apresentarem, dentre todos os inscritos da mesma escola que é matriculado, as maiores médias gerais escolares; além de outros itens.

O manual completo para monitor poderá ser acessado por esse link.