ausências e presenças irão mostrar astral político dentro e fora do União Brasil

Amanhã o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, assina uma nova ficha de filiação. Dessa vez do União Brasil. Ele deixará o PSD, partido do qual é membro desde abril de 2020, para ingressar na legenda comandada no Estado pelo senador Efraim Filho. O União Brasil é fruto da junção do PSL, que elegeu Bolsonaro em 2018, com o antigo Democratas.

É um partido conservador, cuja maioria dos membros apoiou o projeto (derrotado) do ex-presidente Bolsonaro ano passado.

Hoje a legenda ocupa ministérios do Governo Lula, mas adota uma postura de Centrão, com discurso de independência.

Na escolha pela legenda, conforme o prefeito, pesaram para ele a segurança, o respeito interno e a afinidade com as bandeiras defendidas pelo partido. Na prática Bruno encontrou uma legenda com estrutura e estabilidade para encampar o seu projeto de reeleição ano que vem.

Mas para além dessas questões, o evento deste domingo será sintomático. As presenças e ausências terão um peso significativo para aferir o astral político dentro do grupo – dividido com o distanciamento dos deputados Romero Rodrigues (Podemos) e Tovar Correia Lima (PSDB).

Romero não participará do evento. Presidente da Comissão do Turismo, ele cumpre agenda neste fim de semana em Brasília, em um dos principais eventos nacionais do setor. Prestigiado com a liderança do Podemos na Câmara, ele tem ‘carta branca’ para disputar a prefeitura de Campina em 2024. Tovar, porém, ainda não confirmou se estará presente.

Internamente, no União, também há interrogações.

A participação do deputado federal Damião Feliciano ainda é uma incógnita. Ele faz parte do partido, mas é base do governador João Azevêdo (PSB). Damião, inclusive, recentemente fez críticas à condução do partido no Estado.

Entre as presenças esperadas estão a do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e do presidente nacional da legenda, Antônio Rueda. E também nomes do Estado como o senador Veneziano Vital (MDB) e o ex-deputado Pedro Cunha Lima (PSDB).

Bruno apostou as fichas dele no União. O evento deste domingo servirá para jogar luzes na mesa.