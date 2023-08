Familiares paraibanos conhecem Mauricio de Sousa no Imagineland: 'grata surpresa'

Compartilhe















Familiares paraibanos de Mauricio de Sousa, autor da Turma da Mônica, finalmente puderam o conhecer. O encontro aconteceu neste domingo (30), no Imagineland, evento de cultura pop que acontece na capital paraibana João Pessoa.

Confira o Guia Qual é a Boa

Mauricio de Sousa já havia dito que tinha parentes na Paraíba. Ele está em João Pessoa desde o sábado (29) participando do Imagineland, onde revelou que seu filme autobiográfico deve ser lançado em março de 2024.

Em abril deste ano, quando Mauricio de Sousa foi confirmado no Imagineland, a organização do evento se mobilizou para encontrar os parentes do cartunista. A Polícia Militar da Paraíba foi acionada e deu início as pesquisas com auxílio de um genealogista.

A equipe da PM, formada por Major Brito, Tenente Roberes e Sargento Joseanea, descobriu um grau de parentesco entre o avô de Mauricio de Sousa e uma família natural de Santa Luzia, no Sertão da Paraíba. A árvore genealógica do cartunista chegou em Cleber Dantas Torres, professor universitário e analista de sistemas que mora em João Pessoa.

Na última quinta-feira (27) ele recebeu uma ligação da PM informando sobre o parentesco com Mauricio de Sousa. Conforme as pesquisas, o bisavô de Cleber era irmão do avô de Mauricio. Ambos não sabiam que eram parentes até então.

“Não tínhamos nenhuma referência sobre esse grau de parentesco. Foi uma grata notícia, ficamos muito felizes”, disse o professor.

Cleber tem mais duas irmãs, e ao todo, eles têm sete filhos. Pouco antes de conhecer Mauricio de Sousa ele disse que as crianças da família estavam em êxtase, já que Mauricio é uma referência para várias gerações de sua família, fazendo parte inclusive de algumas das melhores memórias afetivas que ele tem com o já falecido pai.

“Mauricio é uma referência para várias gerações, inclusive para a minha. Eu tenho a lembrança muito forte do meu pai quando fazia feira dia de sábado e comprava o gibi da Turma da Mônica. E também era um ramo da nossa família que a gente tinha pouco conhecimento, devido ao falecimento do meu pai muito cedo. As crianças estão querendo conhecer o tio Mauricio, porque além de ser o tio lúdico agora é um tio da família”, disse Cleber.

O professor planejou parabenizar Mauricio de Sousa “pelo trabalho de uma vida” em prol da literatura infantil. Depois do encontro, Mauricio de Sousa disse que tem a mesma altura e sobrancelhas do primo.

destaques

Imagineland

maurício de sousa

turma da mônica

Bruna Couto

Campinense, jornalista pela UEPB e repórter no Jornal da Paraíba e g1 Paraíba. Apaixonada pelo Nordeste e sempre em busca de histórias que nos fazem sonhar.

Luana Silva

Jornalista do Sertão. Crio playlists aleatórias, coleciono fotos de pores do sol, bebo café no calor e reparo em trilhas sonoras.

Deixe um comentário Cancelar resposta

Leia também

Qual é a Boa?

Mauricio de Sousa visita espaço da ‘Turma da Mônica’ em João Pessoa

Autor da “Turma da Mônica” passeou pela capital paraibana, onde está participando do Imagineland.

Qual é a Boa?

Imagineland chega ao fim neste domingo (30) com homenagem a Maurício de Sousa e mais; confira

Evento de cultura pop, Imagineland acontece no Centro de Convenções, em João Pessoa.

Qual é a Boa?

Equipe de série ‘Cangaço Novo’ fala sobre experiência de gravar na Paraíba

No Imagineland, atores e atrizes comentaram sobre a responsabilidade de retratar o Nordeste e a experiência de filmar o Cariri paraibano.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter