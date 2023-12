Celeiro Espaço Criativo impulsiona produção e comercialização de artistas locais

O Celeiro Espaço Criativo, mantido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Sedec), se destacou durante todo o ano de 2023 no universo das artes, pelas várias iniciativas adotadas para impulsionar a produção e comercialização de peças dos artistas locais. Atualmente as obras de mais de 70 artistas paraibanos estão expostas e podem ser visitadas e adquiridas pelos visitantes no local. O acesso é gratuito e aberto de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Excepcionalmente, o espaço abrirá aos sábados, até o final do mês de janeiro de 2024.

Uma das iniciativas de destaque no ano de 2023 foi a criação da Sala de Exposições “Espaço Aberto”. “O espaço vem oportunizando aos novos artistas, que ainda não estão inseridos no mercado da arte, a oportunidade de divulgar seus trabalhos”, explicou o curador do Espaço, Ilson Moraes.

De acordo com Ilson Moraes, a criação da página do órgão no Instagram – @celeirojp tem sido uma experiência de êxito. Através da rede social estão sendo divulgadas as atividades realizadas no Celeiro durante o ano, como os cursos de violão, renda filé, bordado, renda de bilros, patchwork, cerâmica e desenho, oferecidos pelo Espaço Criativo em parceria com artesões e artistas, gratuitamente.

“Essa ferramenta vem tendo uma boa aceitação e abrangência. A procura é grande e as vagas são imediatamente preenchidas logo após a divulgação na nossa página no Instagram. Esses cursos não são somente uma forma de aprendizado, mas sim um momento de interação e de descobertas pessoais que o Espaço Celeiro oferece a população”, reforçou.

Escolas – Por fazer parte da Secretaria de Educação (Sedec), o Celeiro também desempenha um papel importante na educação de estudantes da Rede Municipal de Ensino. Durante todo o ano de 2023, o Celeiro desenvolveu trabalhos com os estudantes na realização de visitação, contemplação e oficinas. Nessas visitações são feitas palestras explicativas sobre as obras expostas, o trabalho e a proposta de cada artista.

“Essa proposta de interação das escolas com a arte é importantíssima para que possamos despertar nas crianças e adolescentes o gosto e a apreciação pela arte e também o sentimento de preservação do patrimônio histórico e artístico de nossa cidade, além de mostrar que diante de tanta tecnologia temos na arte um mundo de expressividade, que interage e se comunica através da empatia e do poder da criação”, enfatizou o curador do Celeiro, Ilson Moraes.

Serviço – O Celeiro Espaço Criativo é localizado no bairro do Altiplano e conta com exposição de peças e obras de mais de 70 artesãos e artistas plásticos da Paraíba. Os trabalhos expostos podem ser adquiridos no local. O espaço funciona das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Entrada gratuita. Os trabalhos reúnem, além de artesanato, cultura popular, artes visuais e design.