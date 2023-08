Nesta quarta-feira

Prefeitura de João Pessoa promove palestra com Bernardinho, ex-técnico da seleção brasileira de vôlei

01/08/2023 | 19:00 | 281

Com a presença de Bernardinho, ex-técnico das seleções brasileiras de Vôlei feminina e masculina, a Prefeitura de João Pessoa promove, nesta quarta-feira (2), a palestra motivacional ‘Cultura da Excelência’. O evento será às 12h30 no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções. O encontro acontece por meio de uma parceria da Escola de Governo Municipal (Esgov), da Secretaria de Administração (Sead), com a Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer).

Além de ex-jogador e treinador de voleibol, Bernardinho é economista e empreendedor. Ele possui diversos empreendimentos, entre eles, restaurantes, e projetos sociais como o Instituto Compartilhar, que visa desenvolver jovens de comunidades carentes por meio do esporte. Bernardinho acumula como treinador mais de 30 títulos em 22 anos de carreira dirigindo as seleções brasileiras feminina e masculina de vôlei.

Neste evento em João Pessoa, Bernardinho vai compartilhar com os servidores municipais suas experiências no meio empresarial, além de sua trajetória vitoriosa no vôlei, marcada pela excelência em olimpíadas e copa do mundo.