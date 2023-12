Federação Paraibana de Voleibol chega aos 61 anos de uma história de sucesso

A Federação Paraibana de Voleibol rompeu a barreira das seis décadas e chegou aos 61 anos de idade. Já na segunda metade da sua primeira década, a entidade acumula uma história vitoriosa e de grande valor para o esporte da Paraíba.

A história do vôlei na Paraíba começou muito tempo atrás. Em 1943, 80 anos atrás, sete mulheres fundaram o primeiro clube da modalidade no estado: o Clube Cabo Branco. No entanto, a profissionalização do esporte em terras paraibanas só aconteceu em 1962, com a criação da Federação Paraibana de Voleibol.

Desde o começo, a Paraíba sempre se destacou. A gente diz que é uma federação pequena, mas estamos sempre brigando com os grandes. Desde as categorias de base, passando também pelos adultos. E depois entra o vôlei de praia, onde temos um grande destaque, disse Carlos Cascatinha, presidente da Federação Paraibana de Voleibol.

E por falar no vôlei de praia, a Paraíba acumula um grande feito na modalidade. Desde 1991, João Pessoa é a única capital que recebe anualmente uma das etapas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Em 2023, a capital paraibana recebeu uma etapa do Circuito Mundial. Agora, a intenção do Governo do Estado e da própria Federação é repetir a dose para o ano que vem.

Leia mais notícias do esporte paraibano no jornaldaparaiba.com.br