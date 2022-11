Assistência especializada

Prefeitura tem ações contínuas de assistência e acolhimento às mulheres vítimas de violência

25/11/2022 | 11:00 | 29

Nesta sexta-feira (25) é lembrado o ‘Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres’. Mais uma data alusiva para reforçar a importância do combate a esse grave problema social. A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres (SEPPM), tem realizado, desde janeiro de 2021, um conjunto de ações preventivas e assistido centenas de vítimas.

As iniciativas integram um plano de ação que busca desenvolver um trabalho preventivo no combate à violência doméstica. As ações realizadas pelo governo municipal, em parcerias com outros órgãos e instituições, pretendem chamar a atenção da sociedade para a importância da denúncia, pois a cultura do silêncio é um dos agravantes do crime de violência contra a mulher. As ações incluem palestras, espaços para cursos e profissionalização, além da assistência multiprofissional por meio do Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra.

Rodas de conversa – A secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Nena Martins, tem participado de encontros nos bairros mais longínquos e reafirmado o compromisso da Prefeitura de João Pessoa em estar presente nas comunidades ou onde o serviço for solicitado para levar orientações no que diz respeito às garantias das políticas públicas para mulheres.

“Nosso trabalho mais incisivo ocorre diretamente nas comunidades e tem ido a todos os locais onde solicitam a nossa presença. Nossas coordenações estão sempre preparadas para levar informações e orientações nas áreas de saúde, educação, trabalho, enfrentamento à violência contra a mulher e tudo mais que diga respeito à garantia dos nossos direitos”, afirma Nena Martins.

Espaço da Mulher – A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para as Mulheres, inaugurou, no último dia 21 de novembro, o Espaço da Mulher que funciona no primeiro andar do Paço Municipal, no Centro de João Pessoa.

O espaço oferece cursos gratuitos e oficinas de capacitação, em parceria com entidades diversas. São destinadas 15% das vagas para mulheres vítimas de violência doméstica.

21 dias de ativismo – Está em andamento, desde o último dia 21 de novembro, a campanha ’21 dias de ativismo’, com uma vasta programação de palestras em escolas de João Pessoa. As ações fazem referência a uma campanha internacional de combate à violência contra mulheres e meninas.

Centro de Referência da Mulher – Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, que funciona no Centro de João Pessoa, é um lugar onde as mulheres são acolhidas, orientadas e encaminhadas para a rede de atendimento, por meio de uma ação intersetorial. Cerca de 100 mulheres são atendidas mensalmente no serviço.

“A denúncia é fundamental e a sociedade precisa tomar consciência disso. Trabalhamos para encorajar as vítimas a denunciar seus agressores e a romper o ciclo de violência. Não podemos ficar caladas diante dos crimes que são cometidos diariamente”, enfatiza Nena Martins.

Ainda nas palavras da secretária da SEPPM, a manutenção do Centro de Referência é de extrema importância para continuar combatendo os crimes contra mulheres.

“É um trabalho de muita dedicação às vítimas que procuram atendimento e assistência, a prova de todo o esforço da equipe da Prefeitura que atua no Centro de Referência. Além de ser um lugar de acolhimento e que salva vidas, também capacita e oferece meios para inserção das mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho. É preciso sempre lembrar que a luta da mulher é todo dia e em todos os espaços”, acrescenta.

Palestras e conferências – Simpósios temáticos, como ‘Igualdade Feminina’ foram realizados pela Secretaria. Como também palestras de capacitação em instituições, a exemplo do Instituto Cândida Vargas.

Campanhas educativas – A Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres também tem promovido campanhas educativas de prevenção ao assédio sexual, a exemplo das campanhas ‘Não é Não no Carnaval’, ‘Não é Não no São João’. Assim como a campanha ‘Agosto Lilás’, que busca intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha e os serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência.

Confira os canais de denúncia para o combate a violência contra as mulheres:

180 – Central de Atendimento à Mulher

197 – Polícia Civil

190 – Polícia Militar

153 – Ronda Maria da Penha

0800 283 3883 – Canal de acolhimento do Centro de Referência da Mulher de João Pessoa