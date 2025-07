onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Ao contrário do Botafogo-PB, que briga contra o Z-4, as pretensões do Londrina na Terceirona são outras. Invicto há três jogos, o Tubarão vem de um empate diante do Guarani, por 1 a 1, e ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, com 20 pontos. Diante do Belo, a equipe sulista busca manter a invencibilidade e permanecer no G-8.

