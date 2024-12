Vicentina abre Ciclo Natalino com programação especial

Por MRNews



Paula Pessoa





A época mais aguardada do ano chegou no Parque Vicentina Aranha. Nesta sexta (20) será a abertura do Ciclo Natalino, com a inauguração da iluminação do Parque, tradicional presépio e uma programação especial com show e feirinhas.

Os visitantes poderão conferir as novidades da Feirinha de Artes, com diversas opções de presentes como peças em cerâmica, bolsas, acessórios, cosméticos naturais, brinquedos educativos, além de decorações de Natal, como enfeites para árvores, guirlandas, presépios, entre outros.

Feiras

Na Feirinha Livregrafia – Literatura e Artes Gráficas, o público terá mais opções para presentear, com produções gráficas e publicações independentes, entre livros, quadros, fotografias, colagens, desenhos, gravuras e ilustrações.

A Feirinha Verde também estará aberta a partir das 17 horas com uma variedade de produtos orgânicos ou em processo de certificação, como frutas, verduras, mel, derivados de leite e ovos, geleias, compotas, pães, bolos, entre outros.

Para quem aprecia a cultura do vinil, a Feira de Discos de Vinil vai reunir expositores, colecionadores e entusiastas dos LP’s em um espaço para compra, venda e troca de discos.

Show e gastronomia

Para animar a abertura do Ciclo Natalino do Vicentina, às 19 horas, a banda Balaio de Ostra sobe ao palco no gramado do Cinema ao Ar Livre para apresentar o show “Brasilidades”, projeto que traz o ritmo e o astral de ícones do samba, samba rock, surf music, reggae e pop, com sucessos de Tim Maia, Jorge Ben, Paralamas do Sucessos, Skank e outros artistas.

Próximo ao local do show, um espaço gastronômico funcionará das 17 às 21 horas, com opções doces, salgadas e bebidas não alcoólicas.

Ciclo Natalino na Capela

Seguindo as celebrações do Ciclo de Natal no Vicentina Aranha, neste sábado (30), às 17 horas, acontece a I Vésperas do I Domingo do Advento, com o Coral Vozes Peregrinas, e a benção do presépio na Capela Sagrado Coração de Jesus. Às 18 horas, será a benção do presépio do Parque, montado no jardim em frente ao Pavilhão Central.

A programação na Capela segue durante o mês de dezembro e se encerra no dia 6 de janeiro, com a tradicional Folia de Reis.

Confira a Programação completa no site do Parque Vicentina.

*Com colaboração da equipe do Parque Vicentina Aranha



