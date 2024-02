Rede de fast food abre 32 vagas de emprego na Paraíba

A rede de fast food Mac Donalds abriu 32 vagas de emprego na Paraíba, nas cidades de Campina Grande e João Pessoa. As oportunidades são para o cargo de atendente de restaurante, para trabalho tanto no dia quanto na noite, distribuídas entre as seis unidades da rede no estado.

Para se candidatar às vagas em João Pessoa e Campina Grande, os interessados devem se inscrever pelo site https://restaurantemc.gupy.io, selecionando o estado da Paraíba na busca.

Não há exigência de experiência na função. Mas características como dinamismo, facilidade de comunicação e de trabalho em equipe são diferenciais para os candidatos às vagas.

Os colaboradores vão contar com benefícios como vale-transporte, assistência médica e odontológica, seguro de vida e alimentação no restaurante.