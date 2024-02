Pesquisa do Procon-JP encontra diferença de R$ 456,22 no preço da tinta

O consumidor de João Pessoa que vai fazer algum tipo de reforma ou construção residencial deve ficar atento para a pesquisa de preços de material de construção realizada pelo Procon-JP, que encontrou diferença de até R$ 456,22 no preço da tinta de parede branca Coral 18 litros, que oscila entre R$ 177,78 (Depósito SA Brasil – Cruz das Armas) e R$ 634,00 (New Center – Torre), variação de 256,62%. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

A maior variação de toda pesquisa, porém, ficou com a tinta acrílica fosca econômica interiores Suvinil 3,6 litros, 327,50%, com preços entre R$ 46,76 (Lojão Duferro – Ipês) e R$ 199,90 (Carajás – Geisel), diferença de R$ 153,14.

O levantamento foi realizado no dia 20 de fevereiro em 14 estabelecimentos e traz preços de 121 itens como tintas (interna e externa), areia, brita, cal, cola, cimento, caixa d’água, ferro, massa corrida, massa acrílica (interna e externa), pias, pedras, portas, pregos, telhas, tijolos, tubos, verniz e solvente.

Mais diferenças – As tintas foram os produtos que mostraram as maiores diferenças, com o segundo lugar ficando com a Iquine alto brilho parede branca 18 litros, R$ 427,11, com os preços oscilando entre R$ 200,00 (Construmais – Cristo) e R$ 627,11 (Lojão Duferro – Ipês), variação de 213,56%; seguido da tinta antimofo parede branca Coral 18 litros, R$ 422,10, com preços entre R$ 179,90 (Carajás – Geisel) e R$ 602,00 (Depósito Leo Tintas – Torre), variação de 234,63%.

Mais variações – O Procon-JP registra, ainda, outras grandes variações, a exemplo da tinta lavável parede branca Coral 3,6 litros, 288,86%, com preços entre R$ 49,89 (Carajás – Geisel) e R$ 194,00 (New Center – Torre), diferença de R$ 144,11; e na tinta antimofo parede branca Coral 3,6 litros, 265,66%, com preços entre R$ 39,90 (Carajás – Geisel) e R$ 145,90 (Depósito Leo Tintas – Torre), diferença de R$ 106,00.

Locais visitados – A pesquisa do Procon-JP visitou os seguintes estabelecimentos: A.R Ferragens, Depósito de Material de Construção Marcol e Depósito Construmais (Cristo); Depósito Araújo (Jaguaribe); Depósito Leo Tintas e New Center (Torre); LV Construções e Varejão da Construção (Valentina); Depósito Triunfo e J.C.A.B. Comércio de Material de Construções (Mandacaru); Carajás (Geisel); Depósito SA Brasil (Cruz das Armas); Lojão Duferro (Ipês); e Depósito Portal do Sol (Portal do Sol).

Acesse a pesquisa completa nos sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br