Cuidando de quem cuida

Projeto leva benefícios da ginástica laboral aos servidores do Hospital Municipal Santa Isabel

04/01/2023 | 18:00 | 49

Seguindo a política de valorização dos servidores adotada pela Prefeitura de João Pessoa, tendo como foco a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) iniciou, esta semana, um projeto que oferece ginástica laboral para os profissionais.

O projeto foi idealizado pela Coordenadoria de Fisioterapia da unidade hospitalar, coordenado pela fisioterapeuta Maria Nelusia de Sousa. Ela destaca que as atividades desenvolvidas previnem desconforto osteomuscular relacionados ao trabalho, promovendo melhorias no relacionamento profissional, como também na autoestima.

Entre os benefícios tem à redução das consequências do sedentarismo, além de ajudar na prevenção de diversos problemas cardiovasculares. “Assim, os trabalhadores ficam mais estimulados para enfrentar a jornada de trabalho, além de interromper a monotonia operacional e compensa esforços repetitivos. Os benefícios também se estendem a empresa, pois diminui o número de afastamento por problemas de saúde”, ressaltou Maria Nelusia de Sousa.

A ginástica laboral consiste na prática de exercícios físicos de curta duração durante a jornada de trabalho. Os exercícios são simples, de respiração, alongamento, reeducação postural, bem como controle e entendimento corporal.

A duração média dos exercícios é de 15 minutos, sendo realizados sob a coordenação de um profissional especializado. No HMSI, o projeto é aplicado pela fisioterapeuta Rayssa Falcão, que ressalta a importância dos exercícios na prevenção de doenças ocupacionais.

“A ginástica laboral traz benefícios para todos os servidores, que geralmente passam muito tempo na mesma posição. A gente tem uma doença muito conhecida, que é a LER (Lesão por Esforço Repetitivo) e a principal causa é passar muito tempo na mesma posição, não se exercitar durante o dia. E a ginástica laboral vem para isso, para evitar esse tipo de doença, proporcionando mais qualidade de vida, porque o exercício gera bem-estar. O servidor vai trabalhar melhor, porque vai se sentir melhor tanto fisicamente quanto psicologicamente”, disse Rayssa Falcão.

Inicialmente, a ginástica laboral está sendo oferecida em dois dias da semana, nas segundas e quartas-feiras, para servidores dos setores de costura, lavanderia, manutenção, Recursos Humanos (RH) e almoxarifado. A proposta é, gradativamente, avançar para os diversos setores da unidade hospitalar.

O projeto foi bem recebido pelos servidores. “O projeto é ótimo. É uma iniciativa muito boa da direção do hospital e da Coordenação de Fisioterapia. Praticando a ginástica laboral a gente desestressa e desempenha melhor as atividades”, afirmou o servidor Luiz Gonzaga, do setor de Recursos Humanos.

A funcionária Milena Alves também elogiou o projeto. “Achei muito bom, porque as pessoas que passam muito tempo sentadas necessitam de momentos assim para desestressar, alongar e relaxar. Quem trabalha na área administrativa e passa muito tempo sentada sabe como é cansativo e estressante. Então, é muito bom poder fazer a ginástica laboral”, disse.