Queimadense 0 x 0 Sousa: assista aos melhores momentos

Jogando no Estádio Amigão, em Campina Grande, Queimadense e Sousa fizeram um jogo movimentado na noite desta quinta-feira. Apesar disso, ninguém balançou a rede de ninguém e o placar ficou inalterado. Mas ambas as equipes criaram boas chances no duelo.

CONFIRA ABAIXO OS MELHORES MOMENTOS DO JOGO

Campeonato paraibano

destaques

Queimadense

sousa

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

