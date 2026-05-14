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Ambulantes interditam terminal de ônibus da Lagoa durante protesto, em João Pessoa

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Protesto de ambulântes bloqueia terminal de ônibus da Lagoa, em João Pessoa. Silvia Torres/TV Cabo Branco

Um protesto de ambulantes contra o recolhimento de mercadorias bloqueou o terminal de ônibus da Lagoa, no Centro de João Pessoa, na manhã desta segunda-feira (11), e interrompeu a passagem de veículos na região.

Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) disse que vem realizando desde abril “uma campanha educativa e de fiscalização permanente no local” e que “a permanência e circulação de estruturas para venda de produtos não são permitidas na área”.

Foi afirmado ainda que é buscado “reordenamento do espaço” para a “livre circulação dos usuários, ao mesmo tempo em que mantém o diálogo aberto com as categorias para buscar alternativas viáveis de atuação”.

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O secretário executivo de Segurança Urbana de João Pessoa, João Almeida, foi até o local da manifestação e afirmou que a gestão busca diálogo com os ambulantes. “Quero crer que, com conversa, a gente vai conseguir chegar a um equilíbrio, onde a cidade fique organizada e eles continuem trabalhando e ganhando seu sustento”, disse.

Ainda segundo o secretário, os ambulantes decidiram seguir em comitiva para uma reunião com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com o objetivo de discutir uma nova organização da atividade. A data da reunião não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, mais de 20 ambulantes participaram da manifestação. Durante o ato, galhos de árvores foram incendiados e colocados na via, bloqueando também a Rua Desembargador Souto Maior, nas proximidades do terminal.

Com o bloqueio, os ônibus que circulam pela área passaram a fazer desvio pela Avenida Princesa Isabel e Avenida João Machado.

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