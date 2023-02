Carnaval 2023

Foliões lotam Ponto de Cem Réis na abertura do Folia de Rua, que teve show de Margareth Menezes

09/02/2023 | 22:30 | 76

O Carnaval 2023 de João Pessoa foi aberto oficialmente na noite desta quinta-feira (9), no Ponto de Cem Réis, Centro da Capital, com muita música e uma multidão sedenta pela folia que há dois anos não acontecia por conta da pandemia. O prefeito Cícero Lucena prestigiou a primeira noite da festa de Momo, que contou com shows eletrizantes da cantora Margareth Menezes, da Orquestra Sanhauá, da Banda Tracundum, além de Gracinha Telles, Liss Albuquerque e Jairo Madruga.

“Estou muito feliz porque, após dois anos de pandemia, estamos podendo resgatar o Carnaval na dimensão, no tamanho, na alegria e na folia que merece essa nossa tradição. A expressão cultural da nossa cidade e do nosso estado, e a certeza absoluta de que, pela dimensão que está prevista, nós voltaremos a ser um dos maiores carnavais do Brasil”, declarou o prefeito Cícero Lucena, que recebeu uma comenda como gestor amigo do Folia de Rua.

A consequência disso, segundo ele, é que muito mais gente vai querer conhecer João Pessoa, usufruir das belezas naturais e da qualidade de vida que a cidade oferece. “Então, vamos agradecer a Deus, parabenizar Sérgio (Nóbrega), do Folia de Rua, e todos que contribuem na resistência da preservação cultural. E, se Deus quiser, vamos fazer o maior Carnaval da nossa história”, disse.

O vice-prefeito Leo Bezerra destacou que esse é o primeiro Carnaval com a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa, trabalhando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população e a cultura. O gestor citou também a parceria com a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa.

“É um motivo de muita satisfação para mim, na condição de vice-prefeito. Depois de dois anos muito difíceis, tenho certeza de que vai ser um grande Carnaval. O Folia de Rua é um grande parceiro da Prefeitura. Você que não conhece ainda o Carnaval de João Pessoa, venha conferir, venha curtir. Vão ser várias noites de muita festa e muita alegria”, comemorou.

O secretário de Cultura da Paraíba, Pedro Santos, disse que é uma honra muito grande ter a parceria da Prefeitura de João Pessoa, da Associação Folia de Rua e da Liga Carnavalesca. Ele afirmou que o Governo do Estado está no Carnaval de João Pessoa, assim como nos Carnavais do Litoral ao Sertão.

“Queremos trazer aqui também uma saudação aos blocos, às agremiações e, sobretudo, aos profissionais que atuam e que trabalham nesse espaço festivo. Nós vemos a festa pronta, mas isso começou muito antes e parabenizamos esses profissionais. O governador João Azevêdo já assegura, desde já, o apoio para o Carnaval 2024”, ressaltou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, disse que a avaliação é a mais positiva possível pelo retorno do Carnaval após dois anos de paralisação por conta da pandemia. A Funjope, segundo ele, vem trabalhando, dialogando com a Associação Folia de Rua, Liga Carnavalesca de João Pessoa e Governo do Estado para construir um projeto de Carnaval forte, que começou com o show de Margareth Menezes e com a integração das culturas populares, escolas de samba, ala ursas, artistas locais, Orquestra Sanhauá e Banda Tracundum.

“Estamos integrando culturas e o Carnaval de João Pessoa vai ser assim até a Quarta-feira de Cinzas. Por exemplo, na descida da Avenida Epitácio Pessoa, nós teremos diversas integrações culturais, com culturas populares, circo, batuques, shows de Alok, Elba Ramalho, Psirico. Esse é o perfil do Carnaval de João Pessoa, híbrido, multicultural. Por isso, acreditamos que está renascendo um Carnaval forte”, ressaltou.

O presidente da Associação Folia de Rua, Sérgio Nóbrega, agradeceu ao prefeito pela cordialidade, respeito e pelo tratamento e diálogo que teve com a diretoria. “Essa programação multicultural do Folia de Rua com o Governo do Estado e a Prefeitura, ofertada a nossos foliões, foi construída com amor, respeito e compromisso do prefeito Cícero Lucena. E, nesse sentido de gratidão, é um reconhecimento da diretoria, merecido e, por isso, essa placa simbólica”. Sérgio Nóbrega destacou que a comenda faz uma interpretação muito ampla do respeito, carinho e tratamento que o prefeito teve com o Folia de Rua, com a Associação, com a diretoria e com os foliões.

A cantora Margareth Menezes teceu elogios ao Carnaval da Capital. “Para mim é um prazer enorme estar aqui em João Pessoa, Paraíba, terra de grandes artistas, grandes amigos. É uma emoção para mim também. E esse ano muito especial, realmente poder fazer essa abertura aqui nesse estado com tanta representatividade da cultura do Brasil”, elogiou.

Público – Mesmo com a ameaça de chuva, o público não desanimou e marcou presença no Ponto de Cem Réis. “É um momento importante na vida do paraibano e do brasileiro, retomar um pouco da alegria do Carnaval, que é o sangue brasileiro. Depois dessa pandemia, do tempo que passamos dentro de casa, estamos voltando à avenida e à alegria do povo brasileiro”, declarou o professor de educação física Moisés Pinho.

O funcionário público Roberval Freitas compartilha do mesmo sentimento. “É uma alegria estar aqui depois de tanta coisa ruim que a gente passou, de tantas perdas”. Fãs de Margareth Menezes, eles afirmaram que é um momento ímpar juntar o Carnaval e ter a oportunidade de ver a cantora abrilhantando a festa de João Pessoa.

O Carnaval de João Pessoa é promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). Para conferir a programação completa com todos os blocos, clique no link.

Programação

Folia de Rua 2023

Na noite desta quinta-feira, foram às ruas os blocos Confete e Serpentina,

Anjo Azul, A Cueca, Folia Cidadã, Bloco do Pinguim e Piratas dos Bancários.

Sexta-feira (10)

20h – Vumbora (convidado) – Via Folia – Avenida Epitácio Pessoa;

21h – Cordão do Frevo Rasgado – Via Folia – Avenida Epitácio Pessoa.