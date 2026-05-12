Hospital e Maternidade Estevam Marinho registra mais de 230 atendimentos no fim de semana em Coremas — Governo da Paraíba

O Hospital e Maternidade Estevam Marinho, em Coremas, realizou 231 atendimentos entre os setores de urgência e ambulatório médico durante o fim de semana, compreendido entre a sexta-feira (8) e o domingo (10). De acordo com o balanço da unidade – pertencente à rede estadual de saúde –, foram contabilizados 82 atendimentos na sexta-feira, 85 no sábado, dia de maior movimento, e mais 64 no domingo.

Após avaliação médica, 14 pacientes precisaram ser internados para continuidade da assistência hospitalar. As internações ocorreram em razão de quadros de colelitíase, dor lombar, síndrome respiratória aguda, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infecção do trato urinário (ITU), gastroenterocolite aguda (Geca), bronquiolite, amigdalite aguda e dor.

Entre as principais causas de procura pelos serviços da unidade, as queixas de dor lideraram o levantamento, com 44 registros. Em seguida, aparecem os sintomas de síndrome gripal, com 30 atendimentos, e os casos de diarreia, com 13 ocorrências. O balanço aponta ainda oito atendimentos por febre, sete por crise de ansiedade, sete por cefaleia, seis por dificuldade para urinar, quatro por ferimentos causados por objetos perfurocortantes e três por pneumonia, além de outras demandas clínicas registradas ao longo do fim de semana. No período, o hospital também prestou assistência a uma vítima de sinistro de trânsito envolvendo motocicleta.