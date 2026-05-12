Douglas Santos e Matheus Cunha aparecem em provável pré-lista da Seleção para a Copa do Mundo

A CBF enviou à Fifa nessa segunda-feira (11) a relação com 55 nomes pré-convocados para a Copa do Mundo 2026, que começa no dia 11 de junho. De acordo com a Band, os paraibanos Douglas Santos e Matheus Cunha estão presentes na lista dos atletas que foram inscritos pela entidade, que não divulgou os nomes confirmados oficialmente.

A pré-lista consiste em um protocolo feito pela Fifa exigindo que as seleções inscrevam os jogadores; porém, dos 55, apenas 26 farão parte das delegações que disputarão o Mundial. Os países têm até a data da abertura da competição para fazer as alterações que acharem necessárias entre os atletas.

Time titular do Brasil no amistoso contra a França, antes da Copa do Mundo 2026. (Foto: Divulgação / CBF)

Desde que assumiu o cargo de técnico da Seleção Brasileira, em maio do ano passado, Carlo Ancelotti realizou cinco convocações. O atacante Matheus Cunha esteve presente em todas elas, enquanto Douglas Santos foi chamado em três. O lateral-esquerdo ficou fora da data FIFA de novembro após sofrer uma lesão no ombro, mas retornou nos amistosos contra França e Croácia.

Entre os nomes citados na provável pré-lista está Estêvão, mas o atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa direita e não deve ser incluído na convocação oficial. Os convocados se apresentam no dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, com exceção dos atletas envolvidos na final da Champions League, entre Paris Saint-Germain e Arsenal. A estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, em New Jersey.

Confira os prováveis 55 pré-convocados para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Fenerbahçe-TUR)

Bento (Al-Nassr-SAU)

Hugo Souza (Corinthians)

John (Nottingham Forest-ING)

Carlos Miguel (Palmeiras)

Zagueiros

Marquinhos (PSG-FRA)

Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)

Bremer (Juventus-ITA)

Léo Pereira (Flamengo)

Ibañez (Al-Ahli-SAU)

Alexsandro (Lille-FRA)

Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Beraldo (PSG-FRA)

Vitor Reis (Girona-ESP)

Murillo (Nottingham Forest-ING)

Laterais-direitos

Wesley (Roma-ITA)

Danilo (Flamengo)

Paulo Henrique (Vasco)

Vitinho (Botafogo)

Laterais-esquerdos

Alex Sandro (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit-RUS)

Luciano Juba (Bahia)

Caio Henrique (Monaco-FRA)

Kaiki (Cruzeiro)

Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Fabinho (Al-Ittihad-SAU)

Andrey Santos (Chelsea-ING)

Danilo (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Gabriel Sara (Galatasaray-TUR)

João Gomes (Wolverhampton-ING)

Andreas Pereira (Palmeiras)

Joelinton (Newcastle-ING)

Gerson (Cruzeiro)

Matheus Pereira (Cruzeiro)

Martinelli (Fluminense)

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Matheus Cunha (Manchester United-ING)

Luiz Henrique (Zenit-RUS)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

João Pedro (Chelsea-ING)

Estêvão (Chelsea-ING)

Neymar (Santos)

Endrick (Lyon-FRA)

Rayan (Bournemouth-ING)

Antony (Real Bétis-ESP)

Igor Thiago (Brentford-ING)

Pedro (Flamengo)

Richarlison (Tottenham-ING)

Igor Jesus (Nottingham Forest-ING)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

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