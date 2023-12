Concurso da Petrobras 2023: edital, inscrição, vagas

A Petrobras está com concurso público aberto para compor o quadro efetivo de pessoal. O concurso da Petrobras oferta, ao todo, 916 vagas imediatas e mais 5.496 para cadastro reserva em diversos cargos.

Edital do concurso da Petrobras

O concurso da Petrobras teve o edital publicado nesta terça-feira (26). O salário básico dos aprovados é de R$ 3.446,23, mas há a garantia de remuneração mínima de R$ 5.878,82.

A seleção será feita por meio de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. As avaliações devem ser aplicadas no dia 24 de março, e vão acontecer nas cidades que os selecionador irão trabalhar.

O concurso terá prazo validade de 18 meses, que pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Vagas disponíveis

O concurso da Petrobras está oferecendo 6.412 mil vagas. Delas, 916 são para inicio imediato e 5.496 para formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

O que pode e o que não pode

Os candidatos do concurso precisam ter ensino médio ou técnico completo. As vagas são para funções a exemplo de enfermagem do trabalho, logística de transportes, química de petróleo e segurança do trabalho.

Inscrição no concurso da Petrobras

Prazo

As inscrições começam dia 28 de dezembro e vão até 31 de janeiro. A taxa para se inscrever custa R$62,79.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso.

Concurso da Petrobras 2023