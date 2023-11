Com a chegada do fim do ano, muitas pessoas se perguntam quando montar a árvore de Natal. A tradição cristã tem uma data específica para a montagem, e o Jornal da Paraíba te explica quando e o porquê.

De acordo com o Diácono Ringson Toledo, da Arquidiocese da Paraíba, a data correta varia de acordo com a localidade, a partir do calendário litúrgico da Igreja Católica.

“Na Europa e na Itália, por exemplo, se costuma fazer essa montagem próximo a 8 de dezembro, dia de Imaculada Conceição. Mas, de modo geral o período correto seria a partir do primeiro domingo do advento, que é um tempo de preparação para o Natal”, explica.

Ou seja, no geral, o dia correto para montar a árvore de Natal é o primeiro do advento.

Quando montar a árvore de Natal este ano?

Em 2023, o primeiro domingo do advento será o próximo, dia 3 de dezembro. Portanto, pessoas que seguem a tradição católica devem montar a árvore nesta data.

O advento é o período de preparação anterior ao dia que marca o nascimento de Jesus Cristo, que de acordo com a tradição cristã, é dia 25 de dezembro.

Ainda de acordo com o diácono, a árvore natalina é um dos mais importantes símbolos do nascimento de Jesus, junto com o presépio, que representa a própria cena do nascimento de Cristo.