Na CBN, Jackson afirma que Cida Ramos ‘nunca abandonou’ esquerda e tem ‘mais identidade’ com o PT

O presidente estadual do PT, Jackson Macêdo, disse nesta segunda-feira (27), que a deputada estadual Cida Ramos (PT) teria a preferência da militância da legenda, em eventual prévia para a definição da candidatura à Prefeitura de João Pessoa em 2024, porque tem ‘mais identidade’ com o legado do partido.

Em entrevista à CBN Paraíba, o dirigente estadual disse que, em conversas com as bases do partido, tem percebido uma vontade da militância em apoiar a parlamentar, pela ligação que ela tem com as raízes da agremiação. Ele afirmou que não ‘está cravando’ que esse cenário será concretizado, mas que essa é uma percepção dele.

Na avaliação de Macêdo, o nome do partido em João Pessoa deve representar a militância do partido, as minorias e o legado petista, o que na visão dele se encaixa mais no perfil de Cida Ramos. “Com todo valor que Luciano Cartaxo tem, mas ela tem mais identidade com esse campo”, disse.

Eu vejo muita sintonia com a candidatura da companheira Cida Ramos. É algo que eu percebo, e não estou cravando nada disso, mas eu percebo uma vontade de dizer que, se vai ter candidatura, a companheira Cida Ramos é uma pessoa que a gente tem mais identidade, pela história dela, e que nunca abandonou esse campo, avaliou.

Candidatura própria

Na entrevista, Jackson Macêdo reforçou a tendência de que o PT terá uma candidatura própria nas eleições do próximo ano, mas reforçou o entendimento da resolução aprovada no último sábado (25), em que o partido afirma que a decisão final sobre eventuais candidaturas em João Pessoa e em Campina Grande caberá á Executiva Nacional.

No documento, aprovado durante a última reunião ampliada da legenda em 2023, a legenda incentiva o lançamento de candidaturas a vereador no maior número de cidades e afirma que, no caso das prefeituras, as candidaturas só ocorrerão em municípios onde haja condições para a disputa.

Na CBN, o dirigente disse que, embora a tendência seja a escolha de uma candidatura própria, a “palavra final” é da direção nacional, e que isso significa que outros cenários não podem ser descartados, já que o partido tem interesses nacionais. “Eu acho que isso é construído cotidianamente com a direção nacional. Agora, dificilmente, em João Pessoa, não teremos uma candidatura própria. Só se lá na frente houver uma mudança muito drástica de cenário”, comentou.

Clique aqui e ouça a entrevista no site da CBN Paraíba.

Outro lado

As declarações do presidente estadual do PT, Jackson Macêdo, não foram bem recebidas pelo deputado estadual Luciano Cartaxo, que espera ser o escolhido do partido na disputa eleitoral de 2024. Em nota enviada à imprensa, o ex-prefeito afirmou que o dirigente estadual “deveria trabalhar para fortalecer o Diretório Estadual ao invés de oferecer opinião sobre os rumos da candidatura municipal em João Pessoa, onde temos verdadeiramente chances reais de vencer as eleições”.

Na nota, Cartaxo afirma que “ser de esquerda” não é entregar o PT de bandeja a Cícero Lucena, à direita, em troca de garantir a reeleição de seu irmão a vereador, inclusive por outro partido, como Jackson está tentando fazer. “O Diretório Estadual do PT teve uma única reunião com quórum no último ano. O partido só tem um prefeito em toda a Paraíba e, a depender de seu presidente, não terá mais nenhum após a próxima eleição”, pontuou.