Novo Mirante do Cabo Branco atrai pessoenses e turistas no Dia do Trabalhador

O novo Mirante do Cabo Branco, restaurado recentemente pela Prefeitura de João Pessoa, atraiu dezenas de pessoenses e turistas nesta quarta-feira, feriado de 1º de Maio – Dia do Trabalho. Além de contemplar o mar e o pôr do sol, os visitantes contam com espaços de convivência, wi-fi gratuito e acessibilidade. O espaço foi inaugurado no final de março, após a execução da obra de contenção do avanço do mar, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e fortalecer o turismo na Capital. O projeto foi executado em duas etapas com investimentos de R$ 6,9 milhões.

O projeto, numa extensão de 300 metros, realizou intervenções para conter o avanço do mar e recuperar o trecho final da ‘calçadinha’ da praia de Cabo Branco, um dos cartões postais de João Pessoa. O projeto investiu na construção do paisagismo e na área de convivência social com acessibilidade, bancos de concreto, mesas de jogos, iluminação em LED, guarda-corpo em inox, ciclovia e passeio público (calçadas) em piso intertravado, além de lonas tensionadas confeccionadas em material de alta resistência a maresia, ventos e intempéries.

O casal de empresários Everton e Michele Andrade, naturais do Paraná, mora em João Pessoa há um ano. Eles gostaram bastante das novas instalações no Cabo Branco. “Eu vim hoje pela primeira vez, mas ele vem sempre caminhar por aqui”, disse Michele. Os dois conheceram a capital paraibana em 2017 e pensaram ‘um dia a gente volta pra morar’.

As amigas Juliane Santana e Rosicleia Gomes moram em Santa Rita, mas vêm toda semana para a praia de Cabo Branco para praticar esportes. “A revitalização desse espaço ficou muito boa. A gente sempre vem para caminhar e andar de bicicleta, entre duas e três vezes por semana”, disse Juliane. “E sempre aproveitamos para ver o pôr do sol”, completa Rosicleia.

A turista do Rio Grande do Sul, Fernanda Vasconcelos, confessa que está encantada com a cidade de João Pessoa e diz que pretende voltar em breve. “Adorei esse espaço para ver o pôr do sol com os amigos. Aqui é um ponto de encontro. Daqui nós já iremos curtir um programa noturno. Muito bom”, destacou.