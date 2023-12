Procon-JP abre mais um canal de atendimento com a instalação de totens em shoppings da Capital

Os totens do Programa ‘Procon-JP Digital’ para atendimento ao consumidor pessoense em tempo real já estão em pleno funcionamento nos shoppings Manaíra e Mangabeira. O equipamento, que disponibiliza serviço através de vídeoconferência com consultores jurídicos da Secretaria, vai tirar dúvidas, dá orientação e acolher denúncias e reclamações. A meta do Procon-JP é contemplar, em curto prazo, todos os shoppings da Capital com mais esse canal de atendimento.

Para o contato através do ‘Procon-JP Digital’, o consumidor só precisa acessar uma das opções disponibilizadas no equipamento: ‘Falar com o Procon-JP’, ‘Acesso ao Serasa’ ou ‘Consulta à legislação’. De acordo com o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor, Rougger Guerra, o objetivo desse novo canal de atendimento é agilizar a assistência ao consumidor que frequenta os shoppings, locais de grande consumo, no momento em que ocorrer o conflito.

Rougger Guerra enfatiza que o momento é ideal devido ao aumento do consumo provocado pelas festas de final de ano. “Inauguramos os totens nos dois shoppings na semana da Black Friday e, agora, o consumidor tem à disposição esse novo canal de atendimento, que dará assistência de forma imediata caso ocorra algum problema no momento das compras para o Natal ou o Réveillon”, frisou.

Ele pontua que “nossa missão é facilitar a vida do consumidor, trazendo novas formas de agilizar o atendimento. Os shoppings são locais onde ocorrem uma grande quantidade de transações comerciais e, por consequência, também há uma grande quantidade de conflitos consumeristas. Com os totens, fica mais fácil para o pessoense que frequenta esses locais ter acessos aos serviços da Secretaria”.

Segurança – A assistência através dos totens é muito simples. Basta o consumidor acessar o tipo de atendimento que deseja para receber as informações solicitadas de forma imediata. “Tudo isso com segurança e agilidade. Esse é mais um canal de atendimento para que o consumidor tenha comodidade e facilidade no que se refere à resolução dos problemas consumeristas que, infelizmente, ainda ocorrem rotineiramente. Os totens nos shoppings vão facilitar a vida do pessoense nesse aspecto”.

Atendimentos do Procon-JP:

Sede: Avenida Pedro I, nº 473, Tambiá;

Recepção: 3213-4702;

Instagram: @procon_jp;

Procon-JP na sua mão: (83) 98665-0179;

WhatsApp Transporte público: (83) 98873-9976 ;

Procon-JP Digital: totens instalados nos shoppings Mangabeira e Manaíra.