Solenidade vai oficializar João Pessoa como sede dos Jogos da Juventude 2024

Os Jogos da Juventude de 2024 serão confirmados em João Pessoa, cidade-sede do evento multiesportivo, nesta segunda-feira (4). A solenidade, marcada para as 10h, na Vila Olímpica Parahyba, contará com as presenças do governador do estado, João Azevêdo, do presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley, além de atletas e secretários.

Esta será a quinta vez que a capital da Paraíba sediará um dos eventos mais importantes do calendário esportivo do Brasil. A confirmação de João Pessoa como sede aconteceu em 2 de fevereiro. Nomes importantes do esporte brasileiro já passaram pela competição, como as judocas Mayra Aguiar e Sarah Menezes, Darlan Romani, Paulo André e Rosângela Santos, do atletismo, respectivamente, entre outros.

Anteriormente, os Jogos da Juventude 2024 estavam previstos para acontecer em Blumenau-SC. No entanto, devido aos desastres naturais que têm assolado a cidade catarinense em decorrência das fortes chuvas, a competição foi realocada para João Pessoa, que deve reunir aproximadamente 4.500 atletas de 26 estados, além do Distrito Federal, na faixa etária de 15 a 17 anos.

O Comitê Olímpico do Brasil está muito satisfeito em trazer os Jogos da Juventude novamente para a Paraíba. Não tenho dúvidas de que faremos aqui um evento de excelência e uma das melhores edições de todos os tempos”, afirmou Kenji Saito, Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte.

Os Jogos da Juventude 2024 acontecerá entre os dias 13 e 28 de novembro, e os locais de competição serão o ginásio Ronaldão, a Vila Olímpica Parahyba, o Centro de Convenções de João Pessoa, a pista de atletismo da UFPB, entre outros espaços.