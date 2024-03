projeto seleciona repentistas para temporada 2024

Estão abertas as inscrições para a temporada 2024 do projeto De Repente na Estrada. A iniciativa promove apresentações de poetas repentistas em cidades paraibanas entre os meses de abril e novembro. As inscrições vão até 30 de março.

De acordo com o edital divulgado pela Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc), serão disponibilizadas 32 vagas, distribuídas em 16 duplas.

Entre as vagas disponíveis há cotas para mulheres, pretos, pardos e pessoas que se autodeclarem para as etnias indígenas ou ciganas.

Os interessados precisam comprovar experiência na área, através de matérias em jornais, ou de vídeos e CDs.

Os selecionados serão avaliados por uma comissão de curadoria, e receberão um cachê de R$ 1,4 mil.

As inscrições acontecem pela internet, através do preenchimento de um formulário eletrônico.

De Repente na Estrada

O projeto De Repente da Estrada, da Funesc, objetiva consolidar a cultura do repente na Paraíba.

Duplas de repentistas realizam apresentações gratuitas ao longo de todo o ano.

Em 2024, as apresentações devem acontecer em oito municípios paraibanos, a partir do mês de abril.