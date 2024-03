É isso mesmo que diz o título do post. Ele era bonito, um gigante no palco e uma das grandes vozes do rock. Agora está assim, como nessa foto, o mais novo octogenário do rock. Roger Daltrey, o incrível frontman da banda britânica The Who, fez 80 anos na última sexta-feira, 1º de março de 2024.

Em 1968, os Rolling Stones convidaram, entre outros, John Lennon (os Beatles ainda existiam) e o Who para o palco do Rock and Roll Circus. O filme com o show só foi lançado quase 30 anos depois. O motivo? Reza a lenda que a performance do Who foi tão espetacular que bateu uma inveja incontrolável nos Stones.

Lenda? Realidade? O fato é que, no Rock and Roll Circus, ninguém superou The Who. No palco, The Who era mesmo espetacular. Um quarteto? Ou um trio a acompanhar um frontman? As duas coisas. Roger Daltrey no vocal, Pete Townshend na guitarra, John Entwistle no baixo e Keith Moon na bateria.

Em 1965, My Generation dá título ao disco de estreia. No tempo em que os Beatles e os Rolling Stones dominavam a cena do rock britânico, My Generation, a música, logo se transformou num hit. Depois, num clássico absoluto de uma geração e do próprio rock.

Em 1969, com Tommy, o Who inventou a ópera rock. Já houvera um “ensaio” em 1966 com a – digamos, “opereta” – A Quick One. Foi, aliás, com uma performance arrebatadora de A Quick One que o Who derrubou os Rolling Stones no Rock and Roll Circus.

1969: The Who brilhou em Woodstock. Uma mostra do show deles está no documentário sobre o festival. 1969 e 1970: The Who foi destaquele na Ilha de Wight. 1971: o álbum Who’s Next é considerado por muita gente como o melhor da banda. 1973: Quadrophenia, mais uma ópera rock.

1975: com um elenco cheio de estrelas do cinema e do rock, Tommy vira filme sob a direção delirante de Ken Russell. Roger Daltrey faz o papel de Tommy, contracenando com Jack Nicholson, Oliver Reed e Ann-Margret, Eric Clapton, Elton John e Tina Turner

O baterista Keith Moon morreu em 1978 aos 32 anos. O Who seguiu sem ele. O baixista John Entwistle morreu em 2002 aos 57 anos. O Who seguiu sem ele, reduzido a uma dupla: Roger Daltrey e Pete Townshend mais um monte de músicos contratados.

Dizem que Daltrey e Townshend apenas ensaiavam e depois subiam ao palco. Mal se falavam. Daltrey fez 80 anos na semana passada. Townshend vai fazer 79 em maio. Em 2023, Roger Daltrey anunciou que o Who não existe mais. Quando a gente pensa nas melhores bandas de rock de todos os tempos, o Who está no top 5.