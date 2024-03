Cícero inicia reforma administrativa com mudanças na Secom

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), iniciou uma reforma administrativa para substituir os auxiliares da gestão que tem pretensões de disputar as eleições deste ano.

Cícero anunciou em agenda externa, nesta segunda-feira (4) que o secretário de Comunicação, ex-vereador Marcos Vinícius, será substituído pelo executivo da pasta, o jornalista Janildo Silva.

O gestor havia estabelecido como meta o último dia de fevereiro para a entrega dos cargos. disse que os demais nomes devem ser anunciados através das redes sociais.

Quem também deixa a gestão de Cícero é a secretária executiva de Desenvolvimento Social, Lucinha Dinis. Suplente de deputada pelo PSD, ela deve assumir em breve mandato na Assembleia Legislativa, com a licença do deputado Felipe Leitão.

Dudu Soares, 1º suplente de deputado estadual do partido Solidariedade, também está cotado para assumir a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa no lugar de João Almeida, que quer tentar retornar à Câmara em 2025.

Cícero, apesar de considerar um bom nome, disse que acredita que ele também deve ir para a ALPB em breve, o que inviabilizaria a indicação.

Espaço para o PSB

Na semana passada, Cícero disse ao Conversa Política que está disposto a atender o pedido do PSB para ter mais espaços na gestão. O partido ocupa a vice, com Léo Bezerra. Disse que o governador João Azevêdo tem “total liberdade” para sugerir nomes dos quadros do PSB. “Estarei acolhendo com prazer, porque eu sei que a intenção dele também que cada vez mais a nossa gestão corresponda à necessidade e à expectativa do povo”, afirmou.

Veja quem deve sair na reforma administrativa pré-eleitoral de Cícero Lucena:

Secretaria de Comunicação – Marcos Vinícius

Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania – João Almeida

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania – Corujinha

Secretaria Executiva de Direitos Humanos e Cidadania – Raíssa Lacerda

Secretaria de Desenvolvimento Urbano – Fábio Carneiro

Secretaria Executiva do Procon – Junior Pires

Secretaria Executiva de Desenvolvimento Social – Lucinha Lima

Secretaria de Participação Popular – Thiago Dinis

Secretaria Executiva de Habitação – Beto Pirulito