Pinheiros x Caxias e Botafogo x Mogi das Cruzes ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (05/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2023/2024 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pinheiros x Caxias e Botafogo x Mogi das Cruzes hoje, HOJE (05/03) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Pinheiros. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de novembro na NBB.

20:00 Vasco x São José

20:00 Pinheiros x Caxias do Sul

20:00 Botafogo x Mogi das Cruzes