edital seleciona obras para nova temporada de exposições

Estão abertas as inscrições para o ExpoSesc 2024, que conta com obras de artes visuais nas unidades do Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc Paraíba, em João Pessoa e Campina Grande. As inscrições acontecem pela internet e seguem abertas até o dia 20 de março.

De acordo com o edital divulgado pelo Sesc, seis exposições serão selecionadas. Podem se inscrever artistas paraibanos ou que morem na Paraíba há mais de 5 anos.

As obras podem ter manifestações bidimensionais, tridimensionais ou ainda de mísias contemporâneas.

As exposições acontecerão entre os meses de abril e dezembro deste ano. O calendário completo será divulgado pelo Sesc.

O projeto tem entrada gratuita e abrange linguagens artísticas como pintura, escultura, desenho, fotografia e instalação.

O resultado da seleção será divulgado no dia 1º de abril.