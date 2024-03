Com perspectiva de indicar vice de Bruno, Veneziano defende definição mais rápida sobre Romero

O senador Veneziano Vital (MDB) voltou a opinar hoje sobre a novela envolvendo o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (UB), e o ex-prefeito e deputado federal Romero Rodrigues (Podemos). O emedebista defendeu a tese de que o passar dos dias, sem uma definição, “conspira em desfavor” de Bruno.

“É cristalino. É uma obviedade. É a mesma ladainha. Você deixa de produzir, de avançar, de discutir. Penso que esse assunto deveria se encerrar o mais breve possível”, avaliou o senador, em entrevista à imprensa.

Aliado de primeira linha do prefeito Bruno, Veneziano lembrou da campanha dele em 2004, quando não era favorito para a disputa e acabou vencendo o grupo Cunha Lima.

As declarações do emedebista têm um contexto a ser percebido. É que caso ocorra a oficialização do rompimento entre Bruno e Romero, o grupo emedebista ficará cacifado para indicar a vice na chapa do prefeito Bruno. É o caminho natural das coisas – embora publicamente o senador enfatize que a indicação da vice não está no radar do partido. Um dos nomes cotados é da esposa de Veneziano, Ana Cláudia Vital, que disputou a prefeitura em 2020 contra Bruno.

Politicamente não seria um mau negócio, para Veneziano, o rompimento de Bruno e Romero.